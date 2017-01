Óscar Husillos, ante el mejor arranque de temporada de su carrera deportiva

Óscar Husillos ha comenzado el 2017 con buen pie. El velocista astudillano ha empezado la temporada de la mejor manera posible y voló sobre la pista cubierta de atletismo de Madrid para firmar un tiempo de 21.31 en el 200 y de 47.05 en un 400 que corrió solo dos horas y cuarto después.

Las marcas convierten este arranque de temporada en el mejor de la carrera deportiva del corredor del Fútbol Club Barcelona, que ha adelantado su preparación más de lo habitual y parece haber acertado con su decisión. «He estado entrenando muy bien, me he cuidado mucho, con una buena alimentación, y eso me ha dado una continuidad que ha servido para empezar el año muy bien», explicó el corredor, que ha llegado a sorprenderse incluso de su estado de forma a estas alturas del año. «No me gusta correr tan pronto, suelo esperar un poco más. Pero vi que había un control en la pista cubierta de Madrid y decidí bajar a correr, hacer un pequeño test con dos competiciones y ha sido mi mejor arranque, algo que reafirma que la preparación de este año está siendo muy buena», explicó Husillos, que cruza los dedos para que todo siga igual.

Husillos ha cambiado esta temporada la camiseta del Maratón por la del Barcelona y parece que el cambio ha sentado bien al astudillano, que se encuentra exultante, aunque asegura que su vida no ha cambiado en absoluto desde que fichó por el club azulgrana. «Mi rutina no ha cambiado nada. Es otra camiseta la que defiendo, pero mi vida sigue siendo la misma. Por las mañanas estoy estudiando, por las tardes entreno. Sí que es cierto que ahora los entrenamientos son un poco más largos y costosos porque estoy preparando el 400. Pero el cambio de club no me ha supuesto nada porque mi alrededor y mi ambiente sigue siendo igual», apuntó el atleta, que continúa en Palencia, entrenando con su entrenador de toda la vida y con su grupo de entrenamiento.

Husillos mira al futuro con esperanza y cree que este buen arranque le puede ayudar mucho para las citas más importantes del año. «Voy a estar entrenando un poco más hasta que llegue el día 28, en el que volveré a Madrid a la Copa del Rey y la Reina. Luego, el 10 de febrero, me gustaría ir a Valencia a un ‘meeting’ y a algún otro fuera de España para preparar el Campeonato de España», apuntó el atleta.

La cita más importante de la temporada de invierno será el 18 y 19 de febrero en Salamanca, un lugar cercano en el que Husillos espera revalidar el título que logró el año pasado. «Está muy cerca de casa y seguro que se van a desplazar muchos compañeros de Palencia y de mi pueblo para animarme, más razón aún para hacer un buen papel. Es la primera gran cita de la temporada, y espero llegar en las mejores condiciones para dar una alegría a mi gente», concluyó un Óscar Husillos que sueña con que este 2017 sea el mejor año de su carrera deportiva.