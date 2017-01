La vida del río deportivo

Con este titular genérico de la sección era muy difícil no toparse con Jesús Fernández (Valladolid, 25 de diciembre de 1963), como tampoco lo es acudir un día al entorno de la playa de las Moreras y no encontrársele limpiando una tabla, colocando un aparejo o cuidando –como si fuera su guardián– el que desde hace poco tiempo es un poco más ‘su’ río, además del de todos los vallisoletanos. Si estos quieren. Para Jesús, gozar de más tiempo libre en un momento dado fue un impulso para repensar esa alternativa de ocio ilusionante que siempre le acompañó: «Agua y montaña. Montaña y agua». Aunque por aquí nunca aparecía el río Pisuerga. Al menos, a su paso por Valladolid.

En el club Northwind, asentado en Cantabria, fue donde hace bastantes años conectó con la actividad marítima. «Allí se realizaba ya surf, pero también kitesurf, windsurf y empezamos a potenciar el Stand Up Paddel (SUP) o Paddel Surf, en Somo. Creamos un equipo de competición, promovimos actividades, rutas. También incorporamos gente de País Vasco y así finalmente logramos un gran grupo que copaba todo el norte, incluido un club en Guecho», declara Jesús.

En un momento dado, la expansión de este pionero club en España se fija en el interior y, así, a Jesús, que todas las semanas viajaba desde Valladolid hasta Somo, se le plantea esta posibilidad. «En el interior no existía el SUP y como yo vivía en Valladolid mis compañeros me proponen traerlo apoyado por ellos».

Eran finales de 2013 y todo arranca con una exploración previa del Pisuerga para ver las posibilidades del río y el entorno con este deporte: que hubiera un mínimo de agua, sin saltos ni rápidos. En esta se embarca Jesús Fernández, y a partir de ahí se le ve con su tabla y su remo recorriendo el río viendo sus posibilidades. «Me decían que parecía un gondolero», señala. Para este gestor, con experiencia en telecomunicaciones, la nueva aventura supuso echarle «más tiempo y arrestos», pese a que nunca lo vio como un negocio. «Esto es un club, no una empresa». Es el inicio del Stand Up Paddle (SUP) de interior en la comunidad. El origen de esta modalidad se encuentra en Indonesia, donde los nativos utilizaban estas tablas grandes con un remo para desplazarse entre las islas, aunque es en Hawá́i desde donde llega este «estar de pie encima de una tabla de surf». Con doble finalidad: fotografiar a los surfistas desde una posición más alta y entrenar, los instructores de surf, cuando no había oleaje.

El Northwind Castilla y León se funda en 2014. Los primeros pasos consisten en presentar el proyecto a las instituciones, Ayuntamiento y Diputación, que lo ven con agrado. Instalados a pie de la playa de las Moreras, su andadura comienza «visitando los colegios, la universidad, haciendo actividades y campamentos a través de un acuerdo con la Federación de Piragüismo para ocupar su balsa en la instalación Narciso Suárez».

Las quince primeras tablas necesarias llegandesde el club de Cantabria, porque «había dudas de que esto pudiera funcionar y la inversión en comprarlas era muy alta». Sin duda, había puntos que remaban a favor: «Un deporte fácil de desarrollar para todos los niveles muy presente en las playas. Valladolid además es una ciudad cuya población es muy costera». Sin embargo, también había hándicaps con el viento en contra porque la ciudad vive un poco de espaldas al río: «Quizá no se tiene una buena imagen de la playa como zona de baño. Esto es lo que intentamos cambiar», explica Jesús.

También desde los inicios se plantea realizar una actividad seria y un proyecto sólido. «Para crear escuela, teníamos detrás cuatro personas tituladas». Jesús es entrenador nacional de la Federación Española e instructor internacional IOSUP con cursos de gestor especialista de instalaciones deportivas.

Tras montar el club, Jesús ha ido aumentando el número de federados, participantes, niños, escuelas, así como familias al completo. Por el camino se han hecho excursiones a las Hoces del Duratón, Canal de Castilla, Descenso del Sella, Pisuerga Alto o la Ruta del Cares. Las propias marcas fabricantes disponen ya de tablas adaptadas a los ríos SUP river y a las modalidades del SUP de interior: race (velocidad) –con modelos más estrechos tipo piragua-, y olas –más ancha-, o de paseo (touring).

No solo eso. También se involucró junto a su club en la organización en el Pisuerga de dos campeonatos nacionales Copa de España Circuito SUP Race en los últimos años. El segundo, con la participación de los 85 mejores competidores. «Se ha consolidado ya una prueba de 16 kilómetros, considerada dura por la corriente del río y del viento en esas fechas», incide. La cantera, con Jana Pérez, Álvaro Fernández y Alejandro Pérez, ya ha obtenido buenos resultados en las competiciones nacionales. Así, el club continúa con su labor de promoción, participación en campeonatos oficiales y organización de cursos y travesías. Y a semejanza de la de Valladolid, han surgido más experiencias de este deporte en el interior, como Madrid o Salamanca.

El río, reconoce Jesús, se convierte diariamente en un hervidero de deportistas piragüistas, nadadores, triatletas, pescadores, a los que se suma el espacio de la playa y el ocio deportivo. Con ellos se adviene una relación de estrecha colaboración. Todos se conocen y de todos es este espacio. El Pisuerga, por lo demás, tiene unas buenas condiciones para este deporte: «Es un río muy estable, no es peligroso. Lo del agua sucia se va mejorando; la playa es apta para el baño y ver la ciudad desde dentro, y con esa visión elevada desde la tabla, es muy recomendable». El espacio deportivo y global de ocio de la playa quizá sea una ilusión y sueño ya de mucha gente. Entre ellos, de Jesús que no quiere aquí ningún protagonismo.

Y llegadas estas crecidas, el río ha desbordado del todo a Jesús: «Cuando empecé no sabía con qué iba a encontrarme, aunque siempre conté con el apoyo de la gente del club y de fuera. Actualmente, mantengo un compromiso firme con aquellos a los que yo he involucrado en este deporte». Será cuestión de seguir el cauce.