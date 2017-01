La Tres Valles de Salamanca agota dorsales en minutos

Apenas duraron segundos. La III edición de la Tres Valles de Salamanca ya tiene garantizado un nuevo éxito nada más abrirse las inscripciones, sobre todo los dorsales para la prueba reina de la carrera de la Sierra de Francia, del próximo 12 de marzo. “Nos esperábamos una buena demanda, pero no que 3.500 personas estuviesen conectadas a la hora que se ponían a la venta las inscripciones”, explica Manuel Jesús Gómez, director de la carrera salmantina, quien agradece el interés “enormemente”.

A las 15:00 horas del pasado martes 3 de enero se abrieron las inscripciones para la tercera edición de Tres Valles, para la prueba de 36 kilómetros; el Cross Country -modalidad de 22 kilómetros-; el descenso vertical o Down Hill Tres Valles; y la categoría combinada, con dorsales para el descenso y el cross de manera conjunta.

Pocos segundos después, la prueba reina estaba llena, con la euforia y la desazón a partes iguales entre los corredores que consiguieron el ansiado dorsal y los que se quedaron sin él. “Nosotros, antes que organizadores, somos corredores, y sabemos lo que es quedarte sin correr esa carrera que deseas, por eso empatizamos mucho con todas esas personas que se han quedado fuera. Si tenemos que cambiar el formato para próximas ediciones, lo veremos, pero también somos conscientes de que sorteos u otras fórmulas tienen su parte negativa”, afirman desde la prueba salmantina que espera dar una respuesta personalizada a todos esos deportistas que se han “molestado” en dedicar su tiempo para estar sin suerte en Tres Valles.

“Es lo menos que podemos hacer. Ellos son Tres Valles. Nuestra carrera está hecha por y para corredores, y no queremos que eso cambie, de ahí nuestro interés en qué sepan desde el primer momento la profunda desazón que nos provoca saber que hay gente que está molesta por algo que no podemos controlar”, señalan desde una organización que no tiene prevista abrir lista de espera.

En total, trescientos corredores estarán en la línea de salida de la carrera de más de 36 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel acumulado, tras los dos periodos de inscripciones –uno previo y exclusivo, el pasado 2 de enero, para federados de Castilla y León, en el que también ‘volaron’ los ochenta dorsales dispuestos para los corredores de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (Fdmescyl)-.

Y es que la carrera, con centro neurálgico en La Alberca, albergará de nuevo el estreno de la Copa Sport HG de Castilla y León, con la presencia de muchos deportistas que tratarán de iniciar con buen pie la competición autonómica en la Sierra de Francia y Las Batuecas. “Estamos orgullosos de nuestros orígenes y de forma parte de la Copa y de haber crecido junto a la Federación de Castilla y León”, señala el director de Tres Valles, quien recuerda que la carrera también formará parte del circuito Skyrunner National Series Spain, Portugal & Andorra, que incluye toda la Península Ibérica.

Sin dorsales para el Cross Country

Si la prueba reina colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en segundos, el Cross Country lo hizo en menos de una hora para sus 350 dorsales disponibles. “Es una de nuestras apuestas para 2017. Estamos hablando de una carrera que no dejará indiferente a nadie, con un cambio de recorrido con respecto a las dos primeras ediciones, y con una dureza importante”, indica Manuel Jesús Gómez, quien promete novedades para todos los participantes y un buen elenco de figuras del trailrunning a nivel nacional, incluso, internacional.

Esta modalidad, de 22 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel acumulado, también estaba disponible en el formato de carrera combinada junto al novedoso Down Hill Tres Valles, descenso vertical que se celebrará en la jornada previa del 11 de marzo, con meta en El Maíllo. Para este formato también se agotó el centenar de dorsales en unas horas, dejando solo disponibles unos pocos dorsales para el Down Hill, carrera con una distancia aproximada de seis kilómetros y un desnivel negativo de 750 metros.

En total, más de ochocientos corredores estarán en Tres Valles 2017, los próximos 11 y 12 de marzo, entre cuatro pruebas o competiciones, que tratarán de promocionar la Sierra de Francia y el valle de Las Batuecas, de forma deportiva y cultural.