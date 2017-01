Santiago Llorente e Idaira Prieto ganan la Carrera de Fin de Año

El segoviano Santiago Llorente Mangas (Venga Magullo Segovia) ha inscrito esta tarde su nombre en el palmarés de la Carrera de Fin de Año 'Ciudad de Segovia' tras imponerse en los cinco kilómetros del recorrido al barcelonés Alexis Rodríguez Coronado (Fútbol Club Barcelona) y a Mohamed Aloumat (Venta Magullo). Llorente es el tercer atleta que vence en la última prueba del año celebrada en Segovia, tras las victorias conseguidas desde 2011 -momento en el cual pasó a denominarse así- por Javi Guerra y Eduardo González de Andrea, quien en esta ocasión tuvo que conformarse con la cuarta posición.

La carrera comenzó puntual, a las 19.10 horas, con alrededor de 2.800 atletas dispuestos a recorrer los 5 kilómetros que separaban la salida en Vía Roma de la meta en la Plaza Mayor. En los primeros metros, Javier García Velasco impuso un fuerte ritmo que le permitió hacer en cabeza y en solitario el primer paso por la Plaza, con un grupo de seis por detrás en el que Alexis Rodríguez marcaba el ritmo de la persecución. Una vez neutralizado García, los ataques en el grupo cabecero fueron constantes con el atleta del Fútbol Club Barcelona respondiendo a cada intento de cambio de ritmo que llegaba desde atrás.

Llegado al tramo final de la prueba, la victoria parecía cosa de tres. Santiago Llorente, Alexis Rodríguez y Mohamed Aloumat encararon la segunda subida a la cuesta de San Juan con todo por decidirse, con el grupo perseguidor a una distancia que los descartaba para la victoria. Santiago Llorente atacó con fuerza en busca de la victoria, logrando unos pequeños metros de ventaja que pudo mantener hasta cruzar la línea de meta dejando el crono en quince minutos exactos. Por detrás, Rodríguez llegaba a seis segundos seguido por Mohamed para completar el podio.

«Ha estado todo muy igualado. He atacado con todo lo que tenía en la cuesta de San Juan y he podido llegar hasta el final» aseguró Santiago instantes después de cruzar la línea de meta, donde reconoció que a Alexis le pudo afectar el ir tirando durante gran parte de la prueba.

A casi un minuto del vencedor llegó el ganador de la prueba en 2013 y 2014, Eduardo González de Andrea, quien no pudo aprovechar la ausencia de Javi Guerra para lograr su tercer triunfo en la carrera segoviana. El madrileño Manuel Nuño terminó en quinta posición, mientras que Pedro Luis Gómez, de nuevo de menos a más, concluyó en la sexta plaza. Completaron el top 10 Alberto Vigil, séptimo; Mario Calvo, octavo; Javier García Velasco, noveno; y Alfonso Llorente, décimo.

En féminas la victoria también estuvo muy disputada con emoción hasta el tramo final de la prueba. Idaira Prieto repitió el triunfo conseguido en la pasada edición tras imponerse a Sara Bonilla y Águeda Muñoz, segunda y tercera respectivamente. «En el último tramo escuchaba por detrás que venían Sara y Águeda. Me he dicho que por doscientos metros no podía perder la carrera, he apretado los dientes y he sacado todo lo que tenía» reconoció la atleta segoviana, quien confesó que aunque disputar un campeonato internacional es más bonito, «siempre es un placer correr aquí con toda la gente animando y gritando».

Previamente, desde las cinco menos cuarto de la tarde, la avenida del Acueducto ha acogido las carreras de menores en las que han participado cerca de 1.200 participantes.