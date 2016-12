El mejor plan para el día de Navidad

La Navidad es una época de tradiciones de todos los colores. Son días de ilusión que arrancan con medio país pendiente del número de la lotería y que continúan con reuniones familiares y de amigos, con visitas de Papa Noel y de los Reyes Magos, con copiosas cenas y con salidas nocturnas para celebrar el cambio de calendario.

Pero desde hace 81 años, Segovia disfruta de su particular tradición en la mañana de Navidad. En ese momento del año en el que los niños de todo el mundo salen a los parques para estrenar los juguetes recibidos durante la noche anterior, los segovianos salen a la calle para animar a unos ciclistas que tratan de ascender la Calle Real de la ciudad montados en su bicicleta, equipada sin cadena, con el único impulso de la inercia adquirida en la calle Teodosio el Grande y de su habilidad para desafiar la pendiente sin tener que echar pie a tierra.

Con el paso de los años han surgido verdaderos expertos en lo que se refiere a avanzar metros sin tener que dar una pedalada. Son ya varias las ediciones que la carrera ha concluido con al menos dos participantes llegando a la plaza Adolfo Suárez, siendo necesario acudir a un desempate en el que los corredores salen al mismo tiempo, con el objetivo de llegar más alto que sus rivales o de ser el primero en llegar a la meta.

Algunos de los favoritos, entre los que no se incluye Pedro Delgado, han sido vistos durante las últimas noches entrenando para la carrera que tendrá lugar mañana a partir de las once y media. El vencedor de un Tour de Francia ha confirmado su participación un año más en una carrera de la que ha sido habitual durante las últimas décadas, aunque sus resultados en la misma no hayan sido tan brillantes como en la ronda gala o en la Vuelta Ciclista a España. Perico destacó siempre por su ágil pedaleo sobre la bicicleta para ascender los puertos, seña de identidad que no puede demostrar sobre una Calle Real que año tras año se abarrota con cientos de personas. No es el Tour de Francia, pero la imagen de aficionados abriéndose a la llegada de los corredores recuerda a la que cada mes de julio se puede observar en puertos como el Tourmalet, el Galibier o Alpe d’Huez.

Para la edición de este año –que cuenta con el patrocinio del Parque Comercial Guiomar– desde el club ciclista 53x13 (organizadores de la carrera) se han puesto como objetivo llegar a los 200 corredores. Un reto ambicioso pero posible teniendo en cuenta que son cada vez más los segovianos que se animan a formar parte de la carrera como participantes, con un importante aumento del número de mujeres y de jóvenes durante los últimos años. Además, la predicción meteorológica para la mañana de Navidad invita a que los segovianos salgan de sus casas para ser participes, de una u otra forma, de una carrera cuya primera edición se celebró en 1935.

Más de ochenta años después, y con un recorrido diferente pero más que asentado, la carrera volverá a repartir como premios entre los tres primeros clasificados un pavo, un pollo y un pato. Las inscripciones, totalmente gratuitas, se podrán realizar en el Centro de Recepción de Visitantes desde las ocho y media de la mañana, momento a partir del cual se comenzará a servir un chocolate para entrar en calor. A las once y media comenzarán a descender, uno por uno, los participantes de una prueba que tiene su punto de partida en la plaza de Día Sanz y su final en la plaza Adolfo Suárez, pasando por la calle Teodosio el Grande, la plaza del Azoguejo y las calles Cervantes, Juan Bravo, Obispo Gandasegui y Conde de Gazzola di Ceretto.

La jornada concluirá con la habitual entrega de premios de una carrera que, como también es tradición, servirá para cerrar los telediarios nacionales del día de Navidad.