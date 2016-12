En la piel del voleibol estudiantil

No se sabe quié́n encontró́ a quié́n. Si Rubín al voleibol o el voleibol a Rubín. El hecho cierto es que a él le gustaba el patinaje y el hockey, pero con el argumento de que «era un deporte no muy cansado» y que «no se sudaba mucho», llegó a convencer a sus padres para que le dejaran practicarlo con un grupo de amigos. Así́ que este niñ̃o que tuvo algú́n pequeñ̃o problema respiratorio empezó a jugar al voleibol a los 15 añ̃os casi «de rebote». Aunque luego la relació́n viene siendo duradera.

Rubín Martín Revilla (Valladolid, 1961) se topó́ con un deporte en auge. Un voleibol fuerte en la categoría masculina con una buena cantera local (los Toribio, Mostaza, Ocón, Larrañaga, Benito...), completada por muchos estudiantes vascos que aquií cursaban sus carreras y tres buenas escuelas situadas entre Maristas, Leopoldo Cano y Lourdes. Y lo mismo las chicas y su base en las Carmelitas. Entre todos estos focos se aseguraba una buena competició́n provincial que daba en la punta de lanza en el Universitario.

Precisamente en el Lourdes es donde pronto Rubín, tras dejar la práctica, se pasa al lado de los entrenamientos, como té́cnico o delegado, con Santiago Toribio –«mi padre deportivo»–, para tener a su cargo en un momento toda la secció́n deportiva de vóley del Lourdes. Allí permaneció́ 26 añ̃os. «Fue Moisé́s Fuente, un hermano lasaliano que llegó del Gandá́segui, uno de los fundadores. Empezamos a entrenar Javier Mací́as, José́ Antonio Llorente, las dos personas má́s cercanas a mí́ que hemos hecho vóley en Lourdes y en la Universidad». El club de ‘Los Baberos’ se convirtió́ así́ en un referente dominando el panorama provincial y regional.

En 1985, Rubín rememora el momento en el que el cuadro colegial obtuvo el Campeonato de España cadete. «Un equipo de colegio quedamos campeones de España tras doblegar a Real Madrid y Atlético de Madrid, que se unieron en el Salesianos y en la final al Son Amar de Palma». Los recuerdos se le agolpan. «Nos plantamos en las semifinales. El Salesianos nos iba ganando dos sets a cero y 14-2. Un pelotazo a la pared y una red cobrada a los madrileños nos dio pie a la remontada. Vencimos 3-2 y llegamos a la final. Queríamos salir a toda costa en el ‘Marca’, que antes nos había obviado, y lo hicimos: ‘Castilla y Leó́n dio la sorpresa’, tituló́ el diario deportivo. En la final, el capitá́n de la selecció́n españ̃ola y entrenador del Son Amar, Jaime Ferná́ndez Barros, comentó́ en el vestuario: ‘Cuidado; son muy peleones,’. Y así́ fue. Ellos a atacar y nosotros a defender, recibiendo y defendiendo sin apenas atacar ni bloquear porque no é́ramos altos... Les ganamos».

Al anño siguiente ya con el título de entrenador nacional bajo el brazo, este mismo equipo va al Campeonato del Mundo en Liechtenstein, donde finaliza cuarto tras ganar a belgas, ingleses y griegos, en un é́xito sin precedentes en el voleibol escolar del colegio de Lourdes.

Rubín llegó a ser un fijo en los entrenamientos en el colegio. Como un día en la oficina. De cinco a once para, en ocasiones, dirigir hasta a seis escuadras que le obligaban a multiplicarse los fines de semana. Despué́s, cuando dejó́ esto más o menos ordenado, lo compatibilizó con el CDU Universitario con otros dos compañ̃eros, César Alonso y Carlos Vicente Neira. Así, Ruiz Hernández, el polideportivo por donde vio pasar a grandes equipos masculinos y femeninos, se convirtió́ en su segunda casa. Este maestro de Inglé́s y Educació́n Física confiesa que le ha echado a esto muchas horas. Asimismo, se dedicó́ junto a la FMD a organizar eventos como torneos 3x3, el vóley playa o el Día del minivóley, con 22 ediciones a sus espaldas, a la vez que se implicó́ en los campamentos de verano de la Junta. Para completar, tambié́n buceoó en el mundo del arbitraje desde abajo. «Me acuerdo de que la primera tarjeta roja de mi carrera se la saqué́ a Ana Ugarte, la compañ̃era de Agustín (presidente de la nacional). Y reconozco que ahí me tembló́ la mano».

Desde aquí en una escala continua hasta 1996, cuando es nombrado árbitro de la Categoría Nacional A participando en la División de Honor, tanto masculina, como femenina, ademá́s de ser presidente del Comité́ Territorial de Á́rbitros. Hasta tal punto que ir a un partido de voleibol en Valladolid y no encontrarte a Rubín en algunas de sus facetas era algo insólito. Casi imposible. Por si fuera poco, su prole tambié́n bebió́ de sus andanzas. «Las dos mellizas juegan y entrenan al voleibol, y mi hijo es su entrenador y lo practica tambié́n. Ademaás, mi mujer es la responsable de deportes de Cristo Rey».

Pese a su enfermedad actual, se niega al retiro y aú́n colabora con el arbitraje local, regional o allí donde le reclamen y le den poco menos de un bocadillo. Acompañado siempre de su bicicleta, Rubín ha demostrado que es de otra pasta. «El vóley y el deporte me han dado una filosofía de vida. Me completó́ como persona y me llenó́ muchos huecos que tení́a. He disfrutado y he logrado una familia a la que he inculcado esos valores». Y es que, segú́n comenta, «el deporte y la competició́n bien entendidos son sanos. Se puede ganar o perder, no pasa nada. De todo se aprende». El homenaje sorpresa recibido el pasado 22 de diciembre, de manos de sus antiguos jugadores y jugadoras y que reunió a 80 personas, fue una de las cosas má́s bonitas que le ha pasado. Porque los suyos siempre han sabido valorar su trabajo y entrega al cien por cien.

Ahora se encuentra con un voleibol actual «con los pies de barro, con muy poca competició́n masculina y base, en la que falta mucho trabajo por detrá́s», y donde muchos de los entrenadores seguidores del grupo de Rubín «han tenido que volver para dirigir y entrenar a sus hijos». En la mayorí́a de los casos, los jugadores demuestran poca mentalidad de esfuerzo y compromiso: «Se juega por divertimento, no por competir». Por si fuera poco, el recambio a las personas que han llevado el voleibol y el deporte vallisoletano en general como Rubín al cabo de los añ̃os no se encuentra en el camino. Ninguno quiere meterse en esa piel. Aunque sí que se sude.... Porque se suda.