Patinaje El sueño de Javier Fernández, más cerca

Es su momento. El sueño de la medalla olímpica está más cerca para Javier Fernández. «Al haber hecho un buen programa corto, llego con un poco más de energía, con un poco más de seguridad, de poder decir: puedo hacerlo, mira dónde estoy. Ahora solo hay que rematarlo. El oro está en la cabeza, otra cosa es que hay que conseguirlo», vaticina el madrileño que competirá este sábado (a las 5:51 de la mañana en España) por los metales.

El mejor en el programa corto fue el japonés Yuzuru Hanyu, de 23 años, actual campeón olímpico y mundial, que fue valorado con 111,68 puntos, mientras que Fernández sumó 107,58 puntos, que le sitúan a las puertas de lograr una segunda medalla para España en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang tras el bronce de Regino Hernández en Snowboardcross.

Eso sí, avisa que el podio no está asegurado tras esta actuación. «Los diez primeros pueden optar a medalla. Es una locura. Pero sabemos que si podemos hacer un programa muy bueno, podemos obtener una medalla. Lo único que hay que hacer es hacerlo bien y esperar a que los otros patinadores hagan su trabajo», aclaró.

«Me ha ido muy bien. Estoy muy contento. Ha sido un buen paso para terminar en una buena posición en estas Olimpiadas. Esperemos que en el largo tengamos también un buen día y que podamos sumar muchos más puntos, pero creo que el trabajo corto lo hemos hecho bien», dijo aliviado por haber terminado sin percances, tal vez acordándose del programa corto de Sochi 2014 donde dos errores la alejaron de los primeros puestos, para ser cuarto al final.

Marta Senra, campeona de España y jueza en competiciones internacionales, ha visto crecer a Javier Fernández en la pista de hielo desde que era pequeño. Después de ganar dos campeonatos del mundo y seis europeos consecutivos, al patinador le falta poner el broche a su carrera y conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. "Ttiene todo de su parte para conseguirlo. La competición va a ser difícil, tiene muy buenos rivales, gente que está llevando este deporte a otro nivel. Él siempre dice que su carrera es como un árbol de Navidad muy bonito, pero al que le falta todavía la estrella de la medalla olímpica".

«Es verdad que tuve una caída en el programa corto de las pasadas Olimpiadas, pero no estaba pensando en eso. Fue más por la presión que llevamos, porque lo queremos hacer muy bien, ya que llevamos mucho tiempo entrenando para este momento. Te dices: lo he terminado bien, el primer paso está hecho y ahora a seguir. Me siento seguro. He tenido esta temporada alguna competición que no me ha ido tan bien. De eso también se aprende. Pero vengo del Europeo, donde he ganado y he hecho un buen trabajo», dice confiante el madrileño, doble campeón mundial y séxtuple de Europa.

La medalla en unos Juegos, la única que le falta al español de 26 años, tras dos títulos mundiales y seis europeos, depende ahora de su actuación en el programa largo. «En entrenamientos, el programa largo me sale mejor que el corto últimamente. Pero en algunos momentos de la temporada fue al revés. Nunca se sabe. Lo único que tienes que hacer es mantenerte concentrado», concluyó.

Hanyu, el rival 'conocido'

Yuzuru Hanyu, de 23 años, actual campeón olímpico y mundial, con el que Javier Fernández comparte entrenador, el canadiense Brian Orser en Toronto, aparece como la mayor amenaza para el español. «No quiero engañarme. Estoy aquí para ganar el título otra vez. Haré todo lo posible para estar a punto a tiempo. No hay ningún patinador que desee ganar más que yo», señaló el japonés.

Hanyu aspira a ser el primer patinador en revalidar su título olímpico en esa prueba desde el estadounidense Dick Button, que se coronó en 1948 y 1952. Sus opciones de conseguirlo parecían amenazadas cuando en noviembre se dañó los ligamentos de un tobillo, por lo que ha estado recuperándose desde entonces. Junto a Hanyu y Javier Fernández figuran también como aspirantes a lo máximo el estadounidense Nathan Chen, el japonés Shoma Uno o el chino Jin Boyang.

-Patinaje artístico hombres tras el programa corto:

1. Yuzuru Hanyu (JPN) 111,68 puntos

2. Javier Fernandez (ESP) 107,58

3. Shoma Uno (JPN) 104,17

4. Jin Boyang (CHN) 103,32

5. Dmitri Aliev (OAR) 98,98

6. Patrick Chan (CAN) 90,01

7. Adam Rippon (USA) 87,95

8. Mikhail Kolyada (OAR) 86,69

9. Michal Brezina (CZE) 85,15

10. Keegan Messing (CAN) 85,11

29. Felipe Montoya (ESP) 52,41