Juegos Olímpicos de Invierno Javier Fernández: «Cuatro puntos no son nada; mañana puede ser un gran día» Javier Fernández. / Efe El bicampeón del mundo y seis veces campeón de Europa es favorito a medalla en sus últimos Juegos Olímpicos tras ser segundo en el programa corto PABLO SAN ROMÁN PYEONGCHANG Viernes, 16 febrero 2018, 13:41

El español Javier Fernández, que ocupa la segunda plaza de la prueba de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de PyeongChang, declaró tras el programa corto que ejecutó en el Ice Arena de Gangneung, que está "muy cerca" del líder, el japonés Yuzuru Hanyu, que "cuatro puntos no son nada" y que "mañana puede ser un gran día".

Hanyu, que defiende en Corea del Sur el título olímpico que ganó hace cuatro años en Sochi (Rusia), sumó un total de 111.68 puntos, 4.10 más que el español (107.58), al igual que el japonés doble campeón mundial y que el mes pasado firmó su sexto título europeo seguido; mientras que otro nipón, Shoma Uno, ocupa la tercera plaza, al haber valorado los jueces su ejercicio con 104.17 puntos.

Su compatriota Felipe Montoya se despidió de los Juegos tras acabar en el puesto 29, con 52,41 puntos. Otro de los favoritos, el estadounidense Nathan Chen, que se fue al suelo, ocupa el puesto 17 con 82,27 puntos.

- Clasificación de patinaje artístico hombres de los Juegos Olímpicos de PyeongChang-2018 tras el programa corto:

1. Yuzuru Hanyu (JPN) 111,68 puntos

2. Javier Fernandez (ESP) 107,58

3. Shoma Uno (JPN) 104,17

4. Jin Boyang (CHN) 103,32

5. Dmitri Aliev (OAR) 98,98

6. Patrick Chan (CAN) 90,01

7. Adam Rippon (USA) 87,95

8. Mikhail Kolyada (OAR) 86,69

9. Michal Brezina (CZE) 85,15

10. Keegan Messing (CAN) 85,11

29. Felipe Montoya (ESP) 52,41

'SuperJavi', de 26 años, que espera que el destino le devuelva en Corea del Sur lo que le quitó en Sochi (Rusia), donde se quedó a las puertas del podio olímpico -acabó cuarto-, explicó que está "muy satisfecho" con su actuación de este viernes. "Creo que ha sido un programa excepcional, un programa bueno. 107 puntos al fin y al cabo son muchos puntos para competir mañana, en el programa largo", dijo. "Y estoy muy cerca, también, de Yuzuru (Hanyu). Cuatro puntos, que es la diferencia que tenemos, no son nada", explicó en el Ice Arena de Gangneung.

"Con eso es con lo que me quedo. Sí que es cierto que, como he patinado bien, estoy a gusto con este segundo puesto. Pero me he entrenado y estoy preparado para ser el primero, pero todavía tiene que haber un mañana", dijo el madrileño, doble campeón mundial y séxtuple de Europa. "Tengo que competir. Tendremos que sumar los puntos; y ver al final quién es el que mejor ha patinado. Sí que estaría contento con un podio, pero el sueño sería ser el primero", manifestó a Efe el perfeccionista de Cuatro Vientos.

El campeón madrileño explicó que entre el final de este programa corto y el arranque del largo de este sábado lo que hay que hacer es "estar concentrado". "Estar concentrado, es lo que tengo que hacer. Y descansar. Mañana, volver a entrenar; y volver a competir. Intentando tener la misma mentalidad que hoy", afirmó. "Debo intentar tener una mente preparada, una mente ligera y una mente bastante calmada. Yo creo que con eso y con un buen programa largo lo puedo hacer", explicó 'SuperJavi', que al ser preguntado por Efe si piensa que este sábado puede ser un gran día, respondió sin dudar: "mañana pude ser un gran día".

Las jornadas de concentración y puesta a punto no impidieron que el astro español se enterase de -y se alegrase por- la medalla de bronce que ganó el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández en el boardercross de snowboard, la tercera de toda la historia de España en unos Juegos de invierno, después de las que capturaron en esquí alpino los hermanos Paco (en el eslalon de Sapporo'72, en Japón) y Blanca Fernández Ochoa (en el de Albertville'92, en Francia). "Claro que me enteré. ¿Cómo nos vamos a enterar? Estamos siempre atentos a lo que hacen los otros deportistas españoles. Y por supuesto que me alegré muchísimo. Regino me gusta mucho como persona y como deportista", indicó Javier Fernández este viernes en Gangneung. "Como ya nos conocemos, estoy 'súper contento' por él", recalcó el campeón español.

La revancha

Han pasado cuatro años y llega la revancha de Sochi para Javier Fernández. Esa oportunidad de la que habló el madrileño cuando falló en el programa corto. «Vengo a sacarme la espina. Quedé a las puertas del podio», afirmó el patinador español tras su llegada a Pyeongchang, donde disputarás sus últimos Juegos. No tener un podio olímpico es una afrenta para el español, dos veces campeón del mundo y seis de Europa.

«Espero hacer feliz a mucha gente, pero sobre todo a mí mismo», señala. «Hasta que no lo consigamos, no podremos cantar victoria. Lo importante es que tengamos una gran competición. Los contrincantes también van a estar luchando por subirse al podio», advierte.

Hanyu, la amenaza

Yuzuru Hanyu, de 23 años, actual campeón olímpico y mundial, con el que Javier Fernández comparte entrenador, el canadiense Brian Orser en Toronto, aparece como la mayor amenaza para el español. «No quiero engañarme. Estoy aquí para ganar el título otra vez. Haré todo lo posible para estar a punto a tiempo. No hay ningún patinador que desee ganar más que yo», señaló el japonés.

Hanyu aspira a ser el primer patinador en revalidar su título olímpico en esa prueba desde el estadounidense Dick Button, que se coronó en 1948 y 1952. Sus opciones de conseguirlo parecían amenazadas cuando en noviembre se dañó los ligamentos de un tobillo, por lo que ha estado recuperándose desde entonces. Junto a Hanyu y Javier Fernández figuran también como aspirantes a lo máximo el estadounidense Nathan Chen, el japonés Shoma Uno o el chino Jin Boyang. «Honestamente, no pienso en si soy uno de los favoritos. Mi objetivo es dejar esta competición estando orgulloso de lo que haya hecho», explicó Chen.