Miguel Ángel Prieto: «Si repitiese la competición, la replantearía»

Constituye toda una figura distintiva dentro del deporte de competición. Marchador, la gran hazaña del deportista segoviano ha sido el haber vivido dos edades de oro en su carrera a nivel deportivo, una más joven y otra con mayor veteranía a sus espaldas a la que puso fin hace no tanto tiempo. Miguel Ángel Prieto llegó a Barcelona, según él mismo cuenta, «como el que se presenta a un sueño».

Los recuerdos son un poco el trabajo realizado para alcanzar un sueño, que siempre es una olimpiada. «Además, en el 88’, cuando lo tenía todo a favor, me excluyeron y Barcelona fue el culmen de mi actividad deportiva». Prieto asegura que salió de los juegos «con las mismas sensaciones con las que entré porque el objetivo era el haber intentado hacerlo lo mejor posible. Los resultados no los controlas y al final el hecho es centrarte en darlo todo». Quedó en décima posición en la prueba de los 20 kilómetros marcha, en la que se hizo con el oro Daniel Plaza. «Podría haberlo hecho mejor pero también peor. Dependes de muchas cosas y hay detalles mínimos que deciden».

El que ahora está de alguna forma alejado del atletismo y lo dejase en su día por desavenencias con la Federación –por lo que todavía hoy tiene «una espina clavada»–, afirma que «si volviese a repetir la competición, volvería a replantearlo. Marqué unas condiciones de entrenamiento erróneas, sin adaptación. También cuidaría las comidas, el descanso e incluso entrenaría menos. Después de años, te das cuenta de que hubo errores que desembocaron en el décimo puesto».

Actualmente, se dedica a otras cosas pero sin estar alejado del todo de la que ha sido –y es¬ su práctica deportiva. «Escalo y hago deporte de ocio. Cuando preparas una olimpiada, tienes limitaciones por el ADO en cuanto a actividades de riesgo y es lo que hago ahora. No compito por una caída desafortunada también», asegura. Y es que continuó compitiendo tiempo después de abandonar el atletismo en la que fuese su primera vida deportiva. Todo esto hasta el punto de ser elegido mejor atleta veterano del año 2011. En 2012 acudió a la Copa del Mundo de marcha celebrada en Saransk (Rusia) y de todo ello viene su segunda edad de oro a nivel de carrera. «También he asistido a todos los Campeonatos de España al aire libre para mantener el contacto con lo que me gusta. Tengo contacto con otros marchadores y siempre que puedo voy y los visito».

Prieto destaca, al igual que muchos otros de quienes conocieron las olimpiadas desde dentro de la pista, lo bonito de competir en casa, aunque no solo eso. Apoyo, cercanía, cariño, y también el inicio de un cambio. «Fue muy especial con todos los allegados allí y lo bueno de estos juegos es que dinamizaron el deporte. Desde entonces hay un concepto distinto». Mejor que él, que ha competido hasta hace tan solo unos años, no lo sabe nadie. «En cierto sentido, he valorado más lo reciente que lo de aquel 1992. Tiene más valor y mérito con 20 años más que antes», indicó.