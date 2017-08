«El mayor éxito fue el haber estado ahí»

Aquel verano del 92 fue un antes y un después. Así lo aseguran quienes lo vivieron en primera persona, hoy ya retirados de la competición. Santiago Moreno Hernando, de los primeros atletas abulenses en ser reconocidos en el mundo del deporte olímpico, es uno de ellos. Pertenece a una ‘generación de oro’ del atletismo en Ávila y acudió a los Juegos de Barcelona 92’ con una emoción desbordante.

«Para mí como atleta eran un objetivo y el culmen de mi carrera. Llegué después de lesiones importantes, la última de la rodilla, y prácticamente eran las olimpiadas en las que podía lograr algo. No salieron las marcas que hubiera deseado, sin ser mi mejor momento de forma por el tendón de Aquiles», rememora Santiago Moreno a sus 53 años de edad. La cita significó para muchos atletas un punto de inflexión en el deporte olímpico y en parte tienen razón: todos los juegos posteriores beben de ella y ayudó a que hubiese más apoyo a las disciplinas minoritarias. «Estableció un modelo a seguir en épocas posteriores». Para Moreno, saltador de triple que llegaba por primera vez a un evento de esta envergadura, fue una cita clave tanto en el plano personal como en el profesional.

«Fueron muy emocionantes. Salir al estadio español, donde te veía todo el mundo... En España, además, era diferente. Sentías más apoyo y te veías más cerca. Que la competición fuese en España era un motivo más de satisfacción», recuerda. Quien fuese plusmarquista durante un total de 25 años con su marca de 16,93 metros en triple salto, lograda en Ávila en 1991, ve los juegos de Barcelona desde el respeto y la importancia que le merecen. «Para mí el mayor éxito es haber estado ahí, aunque a nivel de rendimiento destaca el resultado de Ávila. Pensé que podía hacerlo mejor en el 92 pero no pude por circunstancias propias de la competición. Viendo luego fotografías de entonces, creo que sí podría haber mejorado mi marca». Pese a no alcanzar los números deseados entonces, el de San Miguel de Cornesa se muestra contento con su trayectoria. «A nivel de Ávila, ser el primero en algo era importante para que esto continuase», afirma también desde el recuerdo. Un recuerdo que se torna presente en estos momentos, cuando se conmemoran los 25 años de la celebración. «A día de hoy sigo como entrenador. Hace tiempo que dejé de competir y sí que es cierto que a veces ha habido momentos en los que quieres volver, pero ahora ya no. Algún recuerdo tienes pero ya no es lo mismo».

Anécdotas hay unas pocas, aunque todas ellas prueban el grado y la forma en que puede llegar a marcar un acontecimiento así, más si se vive desde dentro. «Recuerdo el partido del famoso Angolazo, con las caras al llegar al comedor... También la final olímpica de baloncesto, a la que no pudimos entrar porque estaba lleno hasta arriba». Si algo destaca a toro pasado es la suerte de estar durante una pequeña temporada con «una serie de deportistas de gran nivel», razón de peso por la que unas Olimpiadas siempre serán una cita imperdible para cualquiera.

Datos personales: Santiago Moreno, ‘El Canguro de Ávila’. San Miguel de Cornesa, 2 de febrero de 1964. En 1991 logró un récord de triple salto al aire libre (16,93 m.) que ha permanecido imbatido casi estos veinticinco años, hasta que Pablo Torrijos saltó 17,04 en en Praga 2015. Participó en el Campeonato del Mundo de Tokio 91’.

Actuación en Barcelona 92: Tras su buena marca el año anterior, consiguió saltar 16,04 metros y quedó duodécimo en la calificación A.

