Juan José Román: «A partir de Barcelona, el deporte en España se profesionalizó»

El piragüismo y Castilla y León siempre han tenido una relación muy estrecha; es frecuente ver a decenas de deportistas practicarlo en Valladolid sobre las aguas del río Pisuerga o en cualquier lugar de la comunidad. Un deporte que necesita una gran preparación física y coordinación para dar las paladas en el momento idóneo. Además el piragüismo es una de las modalidades de esas que en cada edición de los Juegos Olímpicos, España suele arañar algún. Hace 25 años, Juan José Román Mangas y Juan Manuel Sánchez estuvieron cerca de tocar metal en la prueba de K-2 500 metros, pero finalmente se quedaron a las puertas del éxito consiguiendo una meritoria cuarta plaza.

Sus datos Ficha personal. Nació en la localidad vallisoletana de Siete Iglesias de Trabancos (23-11-1962), pero su vida transcurrió en Zamora. Oro, plata y bronce en los Mundiales de 1991 y 1993. Actuación en Barcelona 92. 93 centésimas apartaron del podio a Román y su compañero Juan Manuel Sánchez. Cuartos en el K2 500 y, al día siguiente, octavos en K1 1000

Ha pasado ya un cuarto de siglo desde la celebración de los únicos Juegos Olímpicos que se han celebrado en nuestro país, pero todos Juan José Román todavía lo recuerda como un momento especial en su vida a pesar de haber participado en otras tres citas olímpicas antes. «La recuerdo con mucha nostalgia al ser unos Juegos Olímpicos que se celebraban aquí. No era la primera vez que asistía a un evento de esta magnitud pero tenía mucha ilusión por participar en estos. Siempre tendré grandes recuerdos por todo lo que fue», comenta el palmista que ahora destina sus esfuerzos a que la Federación Española de Piragüismo siga prosperando.

Juan José Román.

Por otro lado, la clave del éxito de estos juego para el vallisoletano reside principalmente el «apoyo económico».

«Todo el éxito de estos juegos pasaron por el apoyo económico al evento y a los equipos españoles, que pudieron mejorar las condiciones en que entrenaban o salir a más competiciones. Esa fue la clave por la que después se consiguieron las medallas que se consiguieron».

Salto cualitativo

Gracias a estos Juegos el deporte en España dio un salto cualitativo, gracias sobre todo por la creación de la ADO para deportistas con posibilidades de llegar a disputar unos Juegos: «En aspectos generales el deporte sí que ha cambiado, pero ha tenido muchos altibajos por los recursos destinados a las federaciones. A partir de Barcelona el deporte en España se ha profesionalizado, pero todavía quedan muchos pasos por dar. Lo sé de buena tinta porque tengo que gestionar como bien puedo los recursos de la Federación Española de Piragüismo».

Tras una exitosa carrera sobre las aguas, Juan José decidió alejarse del mundo más profesional y dedicarse a la enseñanza de este deporte durante más una década, para dar después el salto a la Federación de Castilla y León y, desde 2009, hacerse cargo de la Federación Española de Piragüismo. Desde entonces ha sido el presidente de esta entidad, aunque el mismo afirma que no se presentará a las próximas elecciones: «Mi hora ha pasado, lo mejor será no volver a presentarme y que otro coja el cargo. Cuando me marche podré centrarme más en familia y veré competir a mi hijo que ha heredado mi pasión por el piragüismo».