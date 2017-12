Zidane, el rey de las finales

Zidane: «Me quedo con la única Liga que he ganado»

El técnico madridista reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que el título al que más cariño guarda es la Liga que conquistó la temporada pasada. «Si me tengo que quedar con uno, porque la competición es la más exigente, la única Liga que he ganado de momento», dijo el francés.

Asimismo, declaró que espera que Cristiano Ronaldo, autor del único gol del encuentro ante el Gremio, permanezca en el club mucho tiempo: «Para nosotros es fundamental que Cristiano se quede toda la vida y hasta el final. Está en su club, en su casa y lo que ha hecho y sigue haciendo nadie lo va a hacer. Ojalá que siga aquí hasta su retirada».

También mencionó a Vicente del Bosqué, técnico al que superó en títulos conseguidos en el banquillo blanco. «No me lo imaginaba. Del Bosque ha sido mi entrenador, lo respeto muchísimo y me alegro de poder estar con él en títulos ganados, pero yo lo que quiero es seguir de esta manera y felicitar a los jugadores por lo que están haciendo porque no es nada fácil», finalizó Zidane.