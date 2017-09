VISITANTES EN LA BALASTERA Tres exjugadores del Cristo, actualmente en el Zamora, se miden mañana a los morados Roberto Levas conduce el balón ante la mirada de Javi Bueno, en el partido que midió al Palencia Cristo Atlético y la Cebrereña en La Balastera. / MARTA MORAS ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Sábado, 2 septiembre 2017, 19:30

La camiseta morada con el logotipo de Danisa ha pasado a ser una elástica rojiblanca con distinto escudo. Tres exjugadores del Palencia Cristo Atlético, que la temporada pasada tocaron la Segunda División B con la punta de los dedos en el ‘play off’, saltarán mañana al césped de La Balastera como visitantes. El azar quiso que la segunda jornada de Tercera División midiese al club del Otero con el Zamora, equipo que se abasteció este verano con tres jugadores del conjunto palentino -Roberto Levas, Carlos Fernández ‘Charly’ y Javi Bueno-. A estos tres futbolistas se unen en la plantilla zamorana dos exjugadores del Villamuriel, Fer y César Simón, que también defenderán la camiseta rojiblanca este domingo.

«Han formado un equipo competitivo, que seguro que va a dar guerra esta temporada. Aunque van a tener que trabajar y que sudar mucho para lograr lo conseguido el año pasado. La verdad es que es un reto muy difícil y muy bonito», señala Roberto Levas, que jugó la pasada campaña en las filas moradas. El central palentino vive actualmente en Valladolid y se desplaza a Zamora con tres compañeros, Adrián Pérez -exjugador del Deportivo Palencia-; Fer y Javi Bueno.

El encuentro, que arranca a las 12:00 horas para no coincidir con la jornada taurina de fiestas, mide a dos equipos que tienen la vista puesta en la parte alta de la tabla de clasificación.

«Vamos a Palencia sabiendo que el Cristo es un rival duro. No les menospreciamos a ellos ni a nadie. Sin ir más lejos quedaron por encima del Zamora en la pasada campaña», señala Javi Bueno, que jugó como local dos años en el feudo palentino. «Es un partido especial porque he dejado ahí muchos compañeros y amigos», reconoce.

La primera jornada transcurrió muy bien para el conjunto zamorano, que venció 4-0 al recién ascendido Becerril, y pudo ser peor para el Palencia Cristo, ya que logró el empate en el campo del Tordesillas al filo del final del choque. «Hemos empezado muy bien, a ver si podemos continuar así toda la temporada», señala Levas. «Hubo muchos nervios al ser la primera jornada y nos costó mucho marcar, pero luego nos tranquilizamos y fue mejor», agrega el palentino.

Actualmente, jugado ya un partido de la presente campaña, el conjunto rojiblanco ocupa la segunda plaza mientras que los palentinos se encuentran en la decimotercera posición. «La clave de la temporada va a estar en la regularidad en partidos que no son de nuestra Liga, de los que luchan por mantener la categoría. Eso y hacerse fuerte en casa, que nuestro campo se convierta en nuestro feudo», argumenta Javi Bueno.

El Palencia Cristo Atlético lleva sin perder un encuentro de liga desde hace 18 jornadas en La Balastera

Charly, por su parte, no se ha ejercitado en toda la semana y tiene previsto ver el encuentro de mañana desde la grada. «Tengo un golpe en la rodilla, el otro día jugué ya mal y no voy a poder saltar al campo», afirma el futbolista palentino, que el lunes volverá a repetirse las pruebas para ver el alcance de su lesión. «Me gustaría poder jugar, tenía muchas ganas de enfrentarme a excompañeros y amigos», reconoce.

Nuevo proyecto

Ocho jugadores permanecen de la pasada campaña en el Palencia Cristo Atlético, a pesar de que el club intentó mantener el bloque de la plantilla después de lo conseguido la temporada pasada -llegar a las semifinales del ‘play off’ de ascenso a la Segunda B-. «Es complicado que repitan lo conseguido el año pasado pero no se puede decir nunca. Han hecho un buen equipo, puede que les cueste un poco más al principio porque son nuevos», afirma Charly con optimismo. El club del Otero no se pone metas ni límites de cara a la nueva campaña. El trabajo y las ganas no van a faltar con Jonathan Prado a la cabeza.

«No conozco bien a las nuevas incorporaciones del Cristo Atlético, pero sí que conozco perfectamente a los que se quedaron, que son jugadores peligrosos, y con Jonathan en el banquillo sé que va a ser un rival complicado», reconoce Javi Bueno, que estuvo tres años a las órdenes de Jonathan Prado en el conjunto de la Sur de División de Honor.

Los números sonríen al Palencia Cristo Atlético de cara al primer partido de la temporada en casa, ya que lleva sin perder un encuentro de liga desde hace 18 jornadas en La Balastera, gracias a su efectividad en su propio feudo. Hasta aquí todo correcto.

La parte menos positiva de estos datos es que el último choque que perdió el equipo del Otero en su casa fue precisamente ante el Zamora (1-2), concretamente en la segunda jornada de la temporada anterior.

