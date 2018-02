FÚTBOL Villegas planea su vuelta al fútbol como director deportivo del Palencia 1929 Alberto Villegas, a la izquierda, y Lolo Infante observan al Deportivo en la campaña 2012-2013. / M. FUENTE El conocido gestor de equipos condiciona su regreso a que Lolo Infante sea el entrenador en el club de Esteban Fernández E. B. PALENCIA Martes, 6 febrero 2018, 11:07

El retorno de Alberto Villegas al fútbol palentino parece que se acerca. El exdirector deportivo del Deportivo Palencia y el que fuera presidente del desaparecido CF Palencia negocia -aún no ha dicho que sí- su llegada a la dirección del Palencia 1929, que actualmente milita en Regional Preferente a las órdenes de José Luis Fernández.

«Me han tentado varias veces y esta es la vez que más cerca estoy de decir que sí, pero aún no lo he dicho», subraya Alberto Villegas, que mantuvo una primera reunión con el presidente del club palentino, Esteban Fernández, antes de Navidad, y volvieron a verse ya en el mes de enero. «Tuvimos una primera toma de contacto directo donde he expuesto mis condiciones para seguir adelante con este proyecto. Ellos en principio las han aceptado y yo estoy pensándomelo», señala.

Una de las condiciones del exdirector deportivo es que el entrenador Lolo Infante se haga cargo del banquillo morado la próxima temporada. «Queremos crear un proyecto para estar en Segunda División B en dos o tres años. Si veo que es viable, seguiré adelante con el mismo», reconoce Villegas.

Lolo Infante se convirtió en el héroe del Palencia Cristo Atlético al clasificar al equipo para los ‘play off’ a Segunda B -llegando hasta semifinales- la temporada pasada. El técnico se encuentra actualmente sin equipo. «Le dije a Villegas que si había opciones de hacer algo bonito, que contase conmigo. Es cierto que hay muchas posibilidades, pero aún no está hecho», concluye Infante.

Por su parte, el presidente del Palencia 1929, Esteba Fernández, quiso subrayar ayer que aún está todo en el aire. «Repito que todavia no hay acuerdo con Alberto Villegas», señaló. «También hemos hablado con otros dos socios para que formen parte de la directiva la próxima temporada. El objetivo es intentar impulsar al equipo de cara a la campaña siguiente», concluye Fernández.