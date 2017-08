La veta del oro estaba en la Montaña Palentina

Abelardo: «Es el título más importantede mi carrera deportiva»

España entera se paralizó aquel 8 de agosto de 1992. Todo el país permaneció pegado al televisor para ver a la Selección ganar la medalla de oro olímpica y Abelardo fue uno de los afortunados que jugaron aquel partido en el Camp Nou ante Polonia. El ‘Pitu’ abrió el marcador y un doblete de Kiko hizo que el choque acabase 3-2 para que España lograse el oro. Ya han pasado 25 años de aquel día, pero Abelardo recuerda nítidamente aquellos momentos, que comenzaron con una concentración en Cervera.

–Dicen que un oro olímpico es lo más grande que puede tener un deportista en su vitrina. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

–En el fútbol se vive de otra forma por el hecho de que tiene un Mundial con una enorme repercusión. No cabe duda de que he tenido la suerte de conseguir títulos importantes con los clubes en los que he estado, pero la medalla oro ha sido el más importante de mi carrera.

–Se les bautizó como la ‘Quinta de Cobi’. ¿Cómo era aquella quinta?

–En su día nos llamaron la Quinta del Cobi por aquello de que la mascota de los Juegos Olímpicos se llamaba Cobi. Éramos un grupo de futbolistas jóvenes, no hay que olvidar que solo podían ir jugadores sub 23 a los Juegos del 92, y todos nosotros estábamos tratando de hacernos un hueco en el mundo del fútbol profesional. En mi caso, llevaba jugando tres años en Primera con el Sporting. Pero había otros compañeros que estaban en grandes equipos como Guardiola, Ferrer o Luis Enrique y luego había otros jugadores que se iban haciendo nombre a nivel profesional.

–En Barcelona 92, compartió selección con Guardiola, Luis Enrique, Amavisca o Cañizares, entre otros. ¿Cuál de ellos destacaba más en aquel momento?

–Ninguno en especial. El equipo era un bloque bien diseñado por el entrenador, Vicente Miera. Es más, destacábamos mucho a nivel defensivo y hasta que llegamos a la final no encajamos ningún gol. En ataque teníamos muchos recursos gracias a Kiko, Alfonso o Luis Enrique y en el centro contábamos con Guardiola. Éramos un equipo bien dotado en todas las líneas, sin grandes protagonistas.

–Todo esto comenzó en la concentración de Cervera de Pisuerga. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos días en tierras palentinas?

–Todos los recuerdos que guardo de Cervera son muy agradables. Nos trataron muy bien e hicimos un grupo de amigos muy bueno. Las concentraciones generalmente no nos gustan mucho, además en aquella época estábamos más aislados porque no había internet ni teléfonos móviles. De todas formas, lo intentábamos pasar de la mejor forma posible.

–Kiko ha dicho hace poco en una entrevista que en aquella concentración «no había nada, vacas y poco más». ¿Esa paz que se respiraba en Cervera les permitió evadirse de la presión de ser los anfitriones de los Juegos Olímpicos?

–Yo, particularmente, no sentí nada de presión. Éramos jóvenes que iban logrando sus metas y no teníamos la necesidad de ganar la medalla de oro, luego lo conseguimos, pero no éramos favoritos. La concentración la tomamos como cualquier otra en un club profesional, en la que se busca empaparse de las ideas del míster, entrenar y pasarlo lo mejor posible en los ratos libres. Ahí los juegos de mesa, las cartas y el billar siempre ayudan.

–Dicen en el Parador de Cervera que la ternera que comieron ustedes allí les hizo coger fuerzas para los Juegos. ¿El secreto del éxito de un equipo también esta en su estómago?

–Eso está claro. Comimos muy bien. A nivel gastronómico no nos pudimos quejar y todos salimos muy satisfechos.

–¿Ha vuelto a ir a Cervera después de aquella concentración?

–No. No he tenido la suerte de regresar.

–El gol no era uno de sus fuertes, pero en la final olímpica del 92 marcó el primero. ¿Qué le pasó por la cabeza en ese momento?

–Mucha alegría. Cuando eres un defensa y no tienes la suerte de marcar tantos goles como un delantero cada uno que metes es un alegrón. Fue una falta lateral que sacó Pep, Juanma López saltó delante de mí, pero no tocó el balón y yo tuve la suerte de rematar de cabeza y de que el portero polaco no pudiera detenerla.

–El fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos 25 años. En 1992, nadie podía llegar a pensar que se pagarían 222 millones de euros (36.937.692.000 pesetas) por un jugador como ha llegado a pagar el PSG por Neymar...

–El mundo del fútbol ha cambiado, efectivamente, pero si algún club paga ese dinero es porque cree que el jugador lo vale.

–Llego usted demasiado pronto al mercado...

–No me puedo quejar de mi carrera. He tenido la suerte de poder hacer lo que me gusta y ahora tengo la suerte de entrenar. No me quejó de cómo me han ido las cosas porque me siento un privilegiado.