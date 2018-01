ANTONIO CALZADO | FICHAJE DEL PALENCIA CRISTO «Vengo con muchas ganas de trabajar y de conseguir el objetivo del ‘play off’» Antonio Calzado posa en El Otero, antes de realizar el primer entrenamiento con el equipo. / ANTONIO QUINTERO El nuevo defensa del club morado ya entrena a las órdenes de Jonathan Prado para preparar su primer partido, el domingo ante la Arandina Miércoles, 31 enero 2018, 11:22

El nuevo central del Palencia Cristo ya está aquí. Antonio Calzado entrenó ayer por primera vez a las órdenes de Jonathan Prado en El Otero. Aún con la maleta sin deshacer del todo y después de haber dado un paseo matutino por el centro de la ciudad -donde nunca había estado-, conoció a sus compañeros y se puso a trabajar con la vista puesta en el partido del domingo ante la Arandina y en el ansiado ‘play off’, ese que cada vez se ve más plausible.

-¿Dónde estaba cuando recibió la llamada del Palencia Cristo?

-Jugaba en el grupo I en la Unión Deportiva Barbadás en un barrio de Orense. Estaba buscando una salida para estar más cerca de casa, de Córdoba, y tener mejores combinaciones para ir a ver a mi familia y poder bajar a verles más a menudo por problemas familiares. Y después por club, por la entidad y por todo lo que rodea al Palencia Cristo me decanté por esta opción porque es una oportunidad muy bonita para mí.

-¿No tuvo que pensárselo mucho, entonces?

-No, es una oferta muy apetecible para mí y muy buena. Me han hablado muy bien de este grupo VIII, tengo amigos que han jugado aquí, y quería militar y conocerlo de cerca.

-Usted tiene amplia experiencia en Tercera División...

-Sí, he jugado muchos años en esta categoría, en diferentes grupos. He estado en los dos grupos de Andalucía, el IX y el X. También tengo experiencia en el grupo I de Galicia y en el grupo VI de Valencia, y quería militar en el grupo VIII. Por eso llego con muchas ganas y con mucha ilusión, a ver qué nos depara.

-¿Cómo iba en la liga el Barbadás?

-Estábamos luchando por evitar el descenso, pero más que todo me muevo por problemas familiares no por su situación en la liga. También es bonito pelear por un ‘play off’ y por estar lo más arriba posible en la tabla de clasificación.

«Antes de que me llamasen, ya conocía al Cristo y su fantástica hazaña del año pasado»

-También ha militado usted en el extranjero...

-Sí, he estado jugando en la liga islandesa en Segunda División hace dos temporadas, comenzando la liga en mayo y terminando en octubre. Terminé la campaña con el Écija y me fui todo el verano. Volví y fiché por el Torrevieja. Fue una gran experiencia, muy bonita. Yo aconsejo a todo el mundo salir de casa porque se gana futbolísticamente y te abre mucho la mente. Solo tengo palabras buenas de Islandia, que es un país que económicamente y futbolísticamente está creciendo mucho, y están llegando muchos jugadores españoles y europeos.

-Y un año antes estuvo en Las Maldivas...

-Sí, también en Segunda División. Eso sí que fue una experiencia totalmente distinta y me costó mucho trabajo adaptarme allí porque es un país islámico y tiene una cultura totalmente distinta a la nuestra. A nosotros nos trataron como reyes pero tienes que adaptarte y ver cosas que sorprende un montón. Son mucho más estrictos.

-El objetivo del Palencia Cristo es intentar entrar en los puestos de ‘play off’...

-Sí, sí, yo he seguido al club desde el año pasado y sé la hazaña tan bonita que lograron la temporada anterior, al entrar por primera vez en el ‘play off’ y este año llegamos con ganas de estar lo más arriba posible e intentar entrar en la fase de ascenso. Sería realmente bonito poder lograrlo.

-¿Ya seguía al club el año pasado?

-Soy un loco de este deporte y me encanta conocer a todos los equipos de todos los grupos y sabía ya de la existencia del Palencia Cristo. Por eso también, porque ya conocía su trayectoria y la fantástica hazaña que lograron el año pasado, pues me he decantado por este club y todo lo que hablan del Cristo es bueno.

-¿Entonces ya conocía al club cuando le llamaron para ficharle?

-Sí, claro que sí. Ya sabía quiénes eran cuando me llamaron. Además tengo amigos en este grupo y me habían hablado muy muy bien de este club.

-El objetivo que busca el equipo este año de nuevo es muy ambicioso...

-Sí, yo vengo con ganas de trabajar y de poner mi granito de arena en este proyecto y conseguir el objetivo del ‘play off’.

-Usted es la cuarta incorporación en el mercado de invierno del equipo palentino...

-Sí, sí, he visto que se han marchado algunos jugadores y que se han incorporado otros tantos, así que imagino que todos vienen a aportar lo que tengan y todos juntos remar en la misma dirección para lograr el objetivo.

-¿Qué puede aportar usted al equipo?

-Yo me caracterizo por ser un jugador trabajador, que destaca en el físico y con mucha agresividad y ganas. Y siempre voy a dar lo máximo en cuanto a trabajo y esfuerzo, eso por descontado.

-¿Llega con ganas de saltar al campo ya?

-Quiero ponerme las botas ya y empezar a trabajar para el partido ante la Arandina. Yo estoy ya a las órdenes del entrenador y en cuanto él lo estime oportuno, a vestirme de corto y salir a jugar.

