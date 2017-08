FC Barcelona Valverde: «La baja de Neymar se suple mirando hacia adelante, no hacia atrás» Ernesto Valverde, en conferencia de prensa. / EFE El técnico azulgrana desea «un equipo que enganche a la gente y que tenga una continuidad en su juego, con la idea clara de mandar en el partido» COLPISA Barcelona Sábado, 12 agosto 2017, 19:08

«La baja de Neymar se suple, no mirando hacia atrás, sino hacia adelante», zanjó este sábado Ernesto Valverde, que aseguró que se enteró de la marcha del delantero brasileño, «el día que él se lo comunicó a todo el mundo». «Yo lo supe cuando vino al despacho a hablar conmigo y me dijo que iba a aceptar la oferta (del PSG). Se intuía que se podía ir, pero yo hasta el último día no sabía nada», garantizó el entrenador del Barça, que acepta con resignación, no sólo la despedida del crack brasileño, sino también que el Liverpool y el Borussia Dortmund hayan rechazado las respectivas ofertas azulgrana por Coutinho y Dembelé. «Lo llevo bien, con normalidad. ¿De qué otra manera lo puedo llevar? Son situaciones que vienen y tienes que ir aceptándolas con el tiempo. Vas con el día a día. No lo pienso demasiado», afirmó el técnico extremeño.

Sí puntualizó Valverde que los nombres de posibles fichajes del Barcelona, incluido el de Paulinho, no son peticiones expresas suyas, «sino del club», y reconoció que «aunque cada día sale una noticia nueva que tapa la anterior», recordó que el equipo está centrado exclusivamente en la ida de la Supercopa contra el Real Madrid. «A mí me da igual lo que se dice. Nosotros estamos a lo nuestro, que es el partido de mañana», apuntó quien desea liderar «un equipo que enganche a la gente y que tenga una continuidad en su juego, con la idea clara de mandar en el partido, tanto cuando tiene el balón como cuando no lo tiene». «Lo que importa es el estilo, más que el esquema. En el estilo es en lo que tenemos que ser fuertes», reclamó.

Respecto al incremento del mercado, también solicitó Valverde la necesidad de adaptarse a los tiempos. «Hace poco tiempo 30 millones era una barbaridad y ahora parece que no es tanto. Ahora se habla de cifras impensables. Nadie pensaba que se podían pagar 222 millones (por Neymar), pero nos tenemos que adaptar. Suena raro, pero es así», admitió quien piensa en Deulofeu como sustituto del crack brasileño en la izquierda del ataque azulgrana, aunque recuerda que del extremo catalán y de su acoplamiento con Luis Suárez y Jordi Alba «no hay más referencias que el amistoso contra el Chapecoense». «Acabamos de empezar. Veremos cuando vengan las dificultades de verdad», avisó respecto a Deulofeu.

Respecto a Messi, en cambio, dijo verle «muy bien y muy centrado». «Esperamos lo mejor de él para mañana», añadió quien también se refirió a la ausencia por sanción de Modric en el Camp Nou: « «Es un gran jugador. Tiene profundidad, disparo y una gran conducción, pero también el Madrid también tiene otros grandes jugadores, como Isco, que se incoporan bien a las zonas de ataque. Es una baja sensible, pero tienen sustitutos». «Sabemos el potencial de los jugadores del Real Madrid y que tienen buenos recambios. Vienen de ganar la Supercopa haciendo un buen partido y lo que más me preocupa a mí son los míos. De los otros sabemos de su potencial, pero para mí lo importante somos nosotros», reiteró.