TERCERA DIVISIÓN Unionistas recupera el liderato con otra victoria 'in extremis' Los jugadores de Unionistas celebran el tanto final de Diego Abad en Bembibre. / USCF El equipo salmantino gana en el 90 con un tanto de Diego Abad y se aúpa de nuevo al primer puesto tras el empate del Astorga con el Salmantino OPTA BEMBIBRE Domingo, 18 marzo 2018, 20:49

Otra vez en los minutos finales. Por segunda jornada consecutiva, Unionistas de Salamanca logra una victoria 'in extremis' que además tiene un gran doble valor. El equipo salmantino se impuso en el minuto 90 en Bembibre (0-1) y recupera el prier puesto del grupo VIII de la Tercera División también ayudado por el empate del Astorga, hasta hoy líder, en el Helmántico ante el Salmantino (1-1). El equipo de Astu volvió a dejar por cuarta jornada seguida su portería a cero y volvió a luchar hasta el final como ya hiciera el pasado sábado en Las Pistas ante el Almazán con el tanto en el 93 de Manjón. Hoy ha sido otro delantero centro, Abad, el que le da a su equipo tres puntos que pueden resultar decisivos en la lucha final por ser primeros de grupo para que Unionistas tenga muchas más ventajas en el play-off de ascenso a Segunda B. Unionistas encabeza ahora la tabla con 64 puntos, seguido del Astorga con 62, mientras que el Cristo Atlético es ya tercero con 58 y el Salmantino cuarto con 57, aunque La Bañeza podría subir a puestos de fase de ascenso si gana el partido que todavía tiene aplazado.

Unionistas pasó por Bembibre como un equipo sólido y bien arropado por sus incondicionales que en buen número se desplazaron hasta El Bierzo. No se marcharon defraudados pues su equipo se hizo con la victoria en un partido muy serio y trabajado, más que nada porque los locales, en ningún momento, dieron tregua para que estos estuvieran cómodos en La Devesa.

Mucho centrocampismo en los primeros 45 minutos sin ningún disparo a puerta. Los charros reclamaron un penalti sobre Manjón dentro del área en el minuto 6. Poco después, Eslava, de cabeza y a la salida de un corner, remataba y no concretaba por poco en la que fue la mejor oportunidad de los salmantinos hasta el descanso. Los de Astu dejaron hacer y que fuese su rival el que proponiese.

La respuesta del Atlético Bembibre fue la de un equipo que está teniendo muchos problemas en casa pero que no puede confiarse si no quiere verse inmiscuido en la zona de peligro. Sin mucha alegría en su juego los mejores acercamientos fueron suyos. En el minuto 12, Cueto de cabeza enviaba el balón fuera. Diez minutos después, Prada pudo hacer algo más. Y, en el minuto 33, Óscar remató flojo a las manos de Molina que no tuvo problemas en hacerse con el balón. Nadie podía decir que el 0-0 era injusto cuando finalizaron los primeros 45 minutos.

En la reanudación, el juego seguía igual. Poca ambición por parte de ambos contendientes aunque, poco a poco, los Unionistas controlarían la situación sin que Omar pasaría demasiados apuros. Se esperaba en la localidad del Bierzo que los charros diesen un paso adelante en busca de los tres puntos demostrando su diferencia clasificatoria. Tan solo en el minuto 75, Chuchi agarraría un disparo desde la frontal para que Omar despejase a corner de puños. Y nada más, Astu estaba más preocupado de no encajar y tranquilo para que llegase esa acción aislada que le otorgase los tres puntos.

No pasó apuros atrás el cuadro salmantino, aunque la emoción se mantenía porque el marcador no se movía. Pero el gol llegó y lo hizo en el minuto 90. Falta botada en el ataque derecho de Unionistas, el balón quedaba muerto dentro del área donde nadie acertaba al resultado y el más vivo, Diego Abad, lo aprovechaba para dar a su equipo los tres puntos que le sirve para encabezar la clasificación merced al empate a uno entre el Salmantino y el Atlético Astorga.

Con este resultado, Unionistas de Salamanca suma trece puntos de los últimos quince posibles con un horizonte aparentemente sencillo para conseguir el objetivo en liga regular. Le queda por recibir a Real Burgos, La Bañeza y Numancia B y rendir visita al Burgo de Osma, al Burgos Promesas, Becerril y Ávila, siendo el derbi ante el Salmantino el partido más importante y fratricida de este calendario.