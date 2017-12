TERCERA DIVISIÓN Unionistas recibe al Burgos Promesas con ganas de darle una alegría a la afición Kevin y Astu, antes de la rueda de prensa de ayer. / WORD Astu asegura que la derrota ante el Salmantino sirvió «para valorar más lo que tenemos detrás. Ellos nos hacen sentir importantes» ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 2 diciembre 2017, 10:25

Unionistas encara hoy , a las 16:15 en Las Pistas, un partido importante ante el Burgos Promesas para seguir liderando la clasificación del Grupo VIII de Tercera División tras la dura derrota en el derbi de la semana pasada. Además, los equipos de la parte alta de la tabla tienen partidos más complicados, por lo que es un buen momento para ampliar la distancia con alguno de ellos.

Jorge González Rojo, ‘Astu’, reconoció ayer que durante este semana «hemos entrenado como siempre, con buen ambiente aunque evidentemente el primer días las caras de todos no eran como en las jornadas anteriores». Aseguró que la derrota ante el Salmantino también ha servido «para valorar lo que tenemos. Pese a no hacer un no muy buen partido el domingo pasado, la gente sigue de nuestro lado. Perdemos y todavía nos hacen sentir más importantes y eso es lo que hemos hablado. Tenemos que hacer un partido bueno, bonito porque va a hacer frío y tendremos a mucha gente ahí y que podamos todos sentirnos cómodos en el campo».

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de ayer, Astu también reconoció que el de hoy «puede ser el más asequible porque Soria es un campo complicado y Ávila es un rival directo pero cada vez que hemos tenido un partido así hemos tenido unos problemas exagerados, es cuando más goles hemos encajado, cuando peor hemos jugado o menos efectivos hemos sido. Tenemos la duda de si emplearán dos o tres mediocentros y lo que sí creemos que dentro del repliegue lógico que plantean casi todos los equipos en Las Pistas tenemos que tratar de conseguir superioridades donde podamos ser inferiores. Planteamos un partido de tener el balón, jugar más rápido, ser más verticales que el domingo pasado y queremos convertir la posesión en situaciones verticales y no jugar un partido con el balón mucho tiempo por el aire».

El entrenador no podrá contar para este partido ni con Javi Navas ni con Chamorro, por lo que la convocatoria incluye a: Molina y Kevin para la portería;Eslava, Antonio León, Gallego, Piojo y Flórez, en defensa; Arroyo, Carlos López, Carlos de la Nava, Obispo y Chuchi como opciones para el centro; y adelante, Cristo, Oskar Martín, Motos e Isaac Manjón.

Kevin

En esta ocasión fue el cancerbero Kevin el que acompaño a Astu en la rueda de prensa. El joven portero señaló que trabajado duro para aprovechar todas las oportunidades que le daba el míster «pero entiendo que al lado tengo a un gran portero y compañero del que estoy aprendiendo mucho». También aseguró que siempre que juega aprende cosas, incluso de los errores.