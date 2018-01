TERCERA DIVISIÓN Unionistas puede abrir brecha con el segundo puesto si vence a domicilio al Bupolsa Manjón supera a un rival del Bupolsa en Las Pistas. / MANUEL LAYA El equipo salmantino, que no podrá contar con Jorge Alonso tras lesionarse ayer, quiere aprovechar el empate de ayer del Astorga JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Sábado, 13 enero 2018, 23:32

De nuevo pendiente de la nieve. Unionistas de Salamanca tratará hoy de disputar su primer encuentro completo del año 2018 en Burgos. El equipo de Astu viaja esta mañana, si la anunciada nieve no lo impide, para medirse al Bupolsa en la 21ª jornada del campeonato de Liga a partir de las 16:00 horas en el campo de San Amaro.

El conjunto salmantino tratará de abrir brecha con respecto al segundo clasificado, el Atlético Astorga, que ayer no pudo pasar en su casa del empate a cero ante la Arandina y se queda con 42 puntos por lo que si gana dejaría a los maragatos a cinco puntos. Los de Astu no pudieron disputar su encuentro de la pasada jornada precisamente ante el Astorga por la nieve -el encuentro arrancó pero se tuvo que detener en el minuto 24- y tras el encuentro amistoso programado a mitad de semana ante el CDGuijuelo en el Reina Sofía (3-4), ya tienen ganas de estrenarse oficialmente en 2018 para defender su liderato.

Un triunfo en once partidos

El CDBupolsa, que sí pudo jugar la pasada jornada en la que empató en el campo de La Virgen (1-1), es un equipo que va de más a menos en el campeonato liguero. Instalado en el 12º puesto con 25 puntos, apenas ha ganado un encuentro de los últimos once en juego (cinco derrotas y cinco empates); aunque eso sí, en casa solo ha perdido un partido en toda la Liga (1-2 con el Atlético Bembibre)aunque bien es cierto que todavía no han pasado por San Amaro ninguno de los cuatro del play-off. Un campo, por cierto, en el que Unionistas no ha ganado en sus dos visitas: la campaña pasada empató 1-1 ante el Bupolsa, y ya esta ante el Real Burgos (3-3). Eso sí, en la primera vuelta los de Astu ganaron por 2-0 en Las Pistas con goles de Manjón y Carlos de la Nava. Por su parte, Unionistas cerró el año 2017 en plenitud de forma -en 14 jornadas perdió solo un partido, ante el Salmantino, y el resto fueron un empate y 12 victorias-.

Lesión de Jorge Alonso

Astu tendrá a todos los jugadores disponibles a excepción de Chamorro por su problema en el ojo, y sobre todo Jorge Alonso. El medio charro, reciente fichaje, había recibido el tránsfer desde la República Dominicana pero en el entrenamiento de ayer se hizo una fisura en un dedo y estará de baja varias semanas. El que sí está en la lista es el punta Diego Abad, fichado esta semana procedente del Boiro gallego. Así, se quedan fuera de la lista del asturiano además de Chamorro y Jorge Alonso, Antonio León, Juanpa y Motos.