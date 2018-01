TERCERA DIVISIÓN Unionistas inicia el año con ganas de distanciar al difícil Astorga Astu, junto a parte de su equipo técnico, en el primer entrenamiento tras el descanso navideño. / MANUEL LAYA Astu, que tiene la duda de Cristo Medina, afirma que la de mañana será una de las alineaciones más complicadas de configurar en estos años ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 6 enero 2018, 10:06

Unionistas arranca mañana en Las Pistas (16:30 horas) la segunda vuelta como líder del Grupo Octavo de Tercera División ante un rival complicado como el Atlético Astorga FC, segundo clasificado, a tres puntos, pero que en el arranque de la temporada, allá por el mes de agosto, venció holgadamente (3-0) al equipo blanquinegro en tierras maragatas.

Jorge González Rojo, ‘Astu’ , advirtió de la peligrosidad del rival, aunque espera conseguir un resultado positivo. El entrenador de Unionistas CF señaló que se trababa de un partido muy importante porque «es un rival directo. Va a ser complicado mejorar el golaverage, porque allí nos ganaron 3-0. Por eso nos conformamos por ganar, porque eso supondría ampliar nuestra ventaja sobre ellos y nos garantizaría que si perdemos próximamente un partido seguiríamos líderes».

El técnico fue rotundo al asegurar que se trata de un equipo que «va a estar seguro en el playoff. Tenemos la espina de la primera jornada y seguro que para muchos jugadores será un partido especial».

Sobre el potencial del Astorga, Astu señaló que «Puente tiene gol, Peláez es muy rápido y Javi Amor cada vez crece más. También tiene a Villa y Artigas… creo que van a meter tres mediocentros y apuesto por Diego del Castillo, Taranilla y Gonzalo. Lo que más miedo me da es que arriba son muy buenos y peligrosos. Nos puede pasar como ante el Ávila, que tengamos una gran posesión y nos lleguen una vez y nos metan gol. Cuando Puente coge la pelota a mi me da algo de miedo porque puede pasar cualquier cosa».

El equipo

Respecto a su equipo, el entrenador del conjunto salmantino destacó que los jugadores han vuelto «mucho mejor de lo esperado. Estábamos en alerta por la semana amplia que dimos en las vacaciones aunque los preparadores físicos les habían puesto trabajo. El primer día de entrenamiento el nivel fue muy alto y mejor de lo esperado y el segundo día excepcional. Están todos muy bien, a excepción de Cristo. Ya lo hemos comentado que va a ser la alineación más difícil de confeccionar de estos años».

El estado del goleador y una de las piezas claves del equipo preocupa a Astu. «Ayer empezó a correr un poco más de lo que era previsible. Cristo quiere jugar. Entre los fisioterapeutas y el médico le tratan cuatro horas al día. Nosotros queremos recuperarle porque a los rivales les da un poco más de miedo que Cristo este en el campo. Si hoy está a un buen ritmo de entrenamiento, jugará, pero tampoco vamos a forzar en exceso porque lo que no queremos es que se rompa y lo perdamos para más tiempo», destacó el técnico del equipo charro.

También habló Astu de la situación del último fichaje del club, Jorge Alonso. «Hoy (por ayer) es el último día hábil para recibir el transfer. De momento, no lo tenemos y no sabemos si llegará. Vamos a ver si durante el día acaba llegando. Al ser un club de nueva creación y no haber hecho un transfer nunca, hemos tenido que hacer una formación interna, una persona en concreto, y hasta que no han validado esa formación no hemos podido hacer nada».