Unionistas CF estrena su verano ganando en Guijuelo

El primer derbi salmantino de la pretemporada terminó con victoria de Unionistas de Salamanca, conjunto de la Tercera División, en campo del CDGuijuelo, de Segunda B. Los de Astu se impusieron por 0-1 en el Municipal chacinero en un duelo en el que los locales dispusieron de hasta dos palos y ocasiones para al menos empatar pero fueron los visitantes los que se llevaron la victoria mejorando también en la segunda parte. El de ayer era el primer duelo veraniego para los de la capital, mientras que los chacineros ya disputaron su primer choque el miércoles en el Helmántico, en el que cayeron por 0-5 ante el Sporting de Gijón de Segunda.

Como ya sucediera en el Helmántico ante el Sporting, el Guijuelo presentó un fuerte once con gran parte de los que siguen del curso pasado salpicado de fichajes como Kevin, Juanra, Borja o Cifo, mientras que Unionistas apostó también por una combinación de ‘veteranos’ y nuevos como Kevin Alonso, Carmina, Juampa, Arroyo, Nacho Gutiérrez (a prueba) y los exguijulenses Piojo y Carlos de la Nava. Eso sí, en Unionistas faltaron caras nuevas y jugadores con peso como el meta recientemente fichado Carlos Molina -tras la espantada de Kike Reguero-, Flórez, Luis Obispo, Cristo, Chuchi Jorqués y Ongue Mbodji, que estará a prueba en la pretemporada.

Los dos equipos salieron a por la victoria y pese a las imprecisiones lógicas de este momento de la pretemporada, no escatimaron esfuerzos. Hasta hubo un conato de pelea al engancharse Ayala y Oskar Martín, situación que solventó el colegiado salmantino Alfonso Vicente con amarilla para ambos.

En el minuto 24 se adelantó Unionistas gracias a una gran vaselina de Carmona, el nuevo lateral derecho blanquinegro, desde unos 30 metros tras interceptar una salida del balón de los locales.

No varió en cambio la tónica del partido con el dominio local y las ocasiones en busca de su primer tanto. Primero con un disparo de Luque que puso a prueba a Kevin Alonso y justo después, en el 29, Cifo no remató bien un centro de Manu Dimas que tocó en primer lugar Pino y que el fichaje verdiblanco no acertó a convertir en tanto.

En el 35 Fabregat tuvo que sustituir a su portero Kike Royo por el canterano Cetu. El titular, que ya se resintió en los primeros minutos, tuvo que ser cambiado. En los minutos finales los chacineros intensificaron sus llegadas. Así, en el 44 Raúl Ruiz estrelló en el palo una falta directa tras rozarla el meta de Unionistas, que fue protagonistas también en el 47 cuando sacó a bocajarro un disparo de Pino.

En la segunda parte Jordi Fabregat cambió todo el once con presencia incluso de Carlos Rubén, recientemente incorporada a los entrenamientos, y Astu fue introduciendo poco a poco variaciones.

Los blanquinegros, apoyados por una gran masa de seguidores, fueron ganando peso en el partido ante un Guijuelo que bajó su rendimiento con los cambios. El bajón físico también se empezó a notar en los dos equipos aunque no por ello dejaron de llegar ocasiones. Si Cetu había salvado un gol a Navas en el arranque de la segunda parte, en el 82 fue Abel el que remató de tacón al palo y ya en el 87 Yassim también la tuvo pero Javi Díaz estuvo certero para salvar esta primera victoria de la pretemporada para Unionistas ante un Guijuelo que lleva dos derrotas en dos encuentros veraniegos.