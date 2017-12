TERCERA DIVISIÓN Unionistas CF tendrá un duro rival en el Ávila para ser campeón de invierno Javi Navas y Astu, ayer en rueda de prensa. / WORD Astu insiste en que lo importante es ganar para seguir distanciando a los rivales peligrosos y tener tranquilidad ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 23 diciembre 2017, 10:23

Unionistas CF se enfrenta hoy al Real Ávila en Las Pistas (16:15 horas) en el que puede considerarse el partido estrella que servirá para cerrar la primera vuelta en el grupo octavo de la Tercera División en el que los de Jorge González, ‘Astu’, intentarán mantener la primera plaza, aunque tal y como aseguró ayer el entrenador blanquinegro, «es algo más importante a nivel mediático y para la afición. A mi lo que me interesan son los tres puntos para intentar seguir distanciándome de los equipos peligrosos».

Enfrente estará un Real Ávila que ha salido de los puestos de playoff tras una racha negativa, pese a que llegaron a ser líderes.

A pesar de ello, se trata de un equipo peligroso que solo ha perdido un partido hasta el momento.

Astu aseguró que no era de extrañar que su rival estuviese sufriendo una mala racha, «sigo pensando que es muy difícil ganar tres o cuatro partidos seguidos en este grupo y sí es más fácil que cualquier equipo encadene dos resultados negativos y se descuelgue un poco».

Del Ávila destacó sus cuatro jugadores de arriba. «Están entre las dos o tres mejores delanteras del grupo y son capaces de hacer entre ellos solos más de 45 goles por temporada. Incluso en un partido malo de su equipo, con capaces de revolucionar el encuentro y ganarlo», afirmó el entrenador, que aseguró que intentarán mantener el balón y marcar el ritmo de juego.

También tuvo Astu palabras para el terreno de juego que «no está demasiado bien por las heladas, pero no podemos utilizarlo como excusa porque ellos también tienen jugadores técnicos y nos afecta a todos. Además, hemos estado entrenando en el anexo, que está aún peor, y nos hemos adaptado bien.

Respecto a la lista de convocados, Astu confirmó que Chuchi no esta para jugar y volvió a referirse a las situación de Chamorro, «que después de la operación ha conseguido recuperar algo de la visión del ojo y parece que la cosa va bien e incluso podríamos contar con él en un par de meses, aunque nunca se sabe».

En relación a un posible refuerzo, el entrenador insistió en que están esperando a que se concrete el tiempo de espera. «Lo que sí está claro es que debemos elegir bien, como ya dije la semana pasada si se ficha, hay que acertar» aseguró.

Javi Navas

Como es habitual en la rueda de prensa previa al partido del fin de semana, un jugador de la plantilla acompañó a Astu, en este caso, Javi Navas, que se mostró muy ilusionado con su recuperación después de una temporada en la que las lesiones y las recaídas no le han dejado rendir al nivel que le hubiese gustado. «Espero que todo vaya bien a partir de ahora. Lo cierto es que desde la jornada tres o cuatro comencé con problemas y cada vez que volvió a jugar recaía. No es que lo haya hecho mal en los partidos que he jugado y creo que he aportado, pero se necesita continuidad para rendir al máximo y yo no la he tenido», destacó el jugador unionista.

Navas sí que le dio importancia al hecho de poder acabar como campeones de invierno, «para los jugadores sí es importante. Es un reconocimiento a nuestro trabajo y refuerza nuestra moral, aunque como dice Astu, lo importante es ganar».