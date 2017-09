Unionistas no arranca

Derrota, otra más y ya van dos en apenas cinco partidos. Unionistas de Salamanca sigue sin arrancar esta temporada. El equipo salmantino perdió por 2-0 en su desplazamiento al campo leonés de La Virgen del Camino en un choque que terminó con nueve jugadores sobre el terreno de juego tras las expulsiones de Chuchi en el minuto 25 de la primera parte, algo que condicionó el resto del choque, y de Luis Obispo ya en el tramo final del encuentro al cometer un penalti.

En imágenes Partido entre La Virgen del Camino de León y Unionistas de Salamanca

El conjunto charro se volvió a quejar de la actuación arbitral pero lo cierto es que sigue con su maldición lejos de Las Pistas, ya que no gana fuera un encuentro desde el pasado 5 de marzo y ya encadena nueve visitas -incluyendo los partidos del play-off- sin ganar. Ya han pasado cinco jornadas y Unionistas, con un proyecto formado para jugar el play-off a Segunda B sí o sí e intentar luchar hasta el final por el ascenso, apenas tiene 7 puntos en su casillero de los 15 disputados.

Dice el refranero que las desgracias nunca vienen solas y poco más se puede decir del partido de ayer para un Unionistas al que desde luego ni la suerte le está acompañando esta temporada ni tampoco Los Dominicos parecían el mejor escenario para remontar el vuelo. Si la pasada temporada los de Astu cayeron con estrépito (4-1) ante los virginianos, esta vez el 2-0 deja muchas heridas y muy malas sensaciones. Ya desde el principio La Virgen empezó muy enchufada, con muchos balones largos y ejerciendo dominio gracias a su intensidad. El partido era muy disputado y trabado, con dos equipos que trataban de no cometer ningún error y aprovechar el más mínimo descuido del rival. Basta decir que la primera llegada fue en el minuto 17 con un remate manso de De la Nava desde la frontal que atajó el guardameta berciano Ivanildo. A partir de ahí crecían los charros con Chuchi encabezando las acometidas y participando de todas las jugadas de ataque. Sin embargo la jugada clave del partido llegó en el minuto 25 cuando el propio Chuchi fue expulsado por doble amonestación tras sendas acciones infantiles. A pesar de todo la culpa principal la tuvo un colegiado que desde el primer momento y hasta el final del partido demostró que la cita le venía muy grande y alteró completamente el espectáculo que podían haber ofrecido dos equipos llamados a ser gallos de la categoría.

Con uno menos, Unionista bajó el ritmo por completo, sin nadie que fuese capaz de poner orden ni concierto en ataque. Se encontraba más cómodo el once de Roberto Carlos jugando con superioridad numérica pero sin llegar a traducir su dominio. Los últimos veinte minutos del primer acto fueron muy broncos y el mejor resumen fue que hubo más tarjetas que llegadas al área.

Un decorado muy similar tras el paso por vestuarios. Supo rehacerse Unionistas para jugar con uno menos y seguir manejando el balón. Importante la entrada de Manjón quien aportó junto con Cristo y Piojo verticalidad y profundidad a falta de fútbol combinativo. Los de Astu se empeñaron una y otra vez en llegar por las bandas con acciones individuales. Los leoneses por su parte traían el guión bien aprendido, tratando de conseguir una contra, ese puñetazo claro a la mandíbula del oponente que dejase el combate visto para sentencia con KO. Un golpe que llegó prácticamente a la hora de juego. Lo hizo con Ramonín, ayer sin duda el más activo de los locales y un verdadero quebradero de cabeza. Fue una jugada vertiginosa, combinativa donde el delantero colocó el balón lejos del alcance de Molina. A partir del gol llegaron los mejores minutos de Unionistas. Media hora de juego donde Astu soltó el corsé y sus extremos y delanteros pudieron lucir habilidad, velocidad y profundidad. También ayudó la parte ética de querer remontar un partido a domicilio con un futbolista menos. La primera ocasión de este nuevo partido llegó a través de Manjón buscando aprovechar un error defensivo. De nuevo Ivanildo ejerció de salvador de los suyos.

A los cinco minutos volvía a la carga De la Nava con un remate que no encontró portería. Poco después era una vez más Ivanildo quien sacaba una mano providencial para mantener el resultado. Seguía trabajando el equipo de Astu para terminar por morir en la orilla. Justo cuando los dos equipos parecían no tener más fuerza, La Virgen se sobrepuso rematando al larguero y poniendo el susto en la afición visitante. Fue solo un aviso de lo que llegaría dos minutos después, una contra de los verdes muy bien llevada en la que Obispo no supo medir y terminó por arrollar al delantero local. La pena máxima ya con el tiempo sobrepasado la transformó Aitor engañando a Molina.