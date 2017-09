Una única victoria para los equipos palentinos en la segunda jornada

El Deportivo Palencia debuta con derrota y solo siete jugadores del primer equipo

Tras no poder debutar en la primera jornada al no contar con el número de fichas suficientes, el Deportivo Palencia saltó al terreno de juego con sólo siete jugadores de la primera plantilla en el once titular, entre ellos sólo dos de la temporada pasada: Iván Pelayo y Diego Torres. El resto de la convocatoria fue completada por jugadores del filial. A los de Alberto Serrano se les vio faltos de ritmo y Alexander en el 32 y Jose Ignacio, a seis minutos para el final dieron la victoria al Villarcayo (0-2) ante el poco acierto defensivo de los localer. El Deportivo Palencia sigue colista con menos tres puntos.