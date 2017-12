El Unami retoma el mando Momento de un partido disputado por el Unami. / Antonio de Torre Ganó 0-3 al Carejas Paredes y el CD La Granja empató (1-1) en el campo del Tardelcuende JORGE GÓMEZ (OPTA) Segovia Jueves, 7 diciembre 2017, 10:21

Con su victoria por 0-3 en el campo del CD Carejas Paredes, el Unami vuelve a liderar en solitario la clasificación de la Regional de Aficionados. Los de Barto jugaron con las ideas muy claras, dominando desde el inicio el partido ante un rival muy compacto, que por momentos puso en escena un juego más duro de la cuenta (sufrió dos expulsiones). Un gol de Dani Abad en el minuto 26 allanó el camino de la victoria y con la expulsión de un jugador local dominó con mayor facilidad hasta que Alfonso Mateos, al transformar un penalti cometido sobre Álex, marcó el segundo. A partir de ahí, el Unami supo gestionar mejor el partido, con mejor criterio y sin asumir más riesgos de los necesarios. Choflas, a falta de ocho minutos, redondeó la victoria del Unami, que jugará este domingo el partido aplazado por la nieve frente al Tardelcuende.

Por su parte, el CD La Granja salvó un punto a falta de cinco minutos para el final gracias a un gol de Koby tras su empate (1-1) precisamente frente al Tardelcuende. El partido no comenzó bien para los de Paco Maroto. Los sorianos se adelantaron en el marcador pronto y a partir de entonces el conjunto granjeño tuvo que remar a contracorriente. Los del Real Sitio controlaron el partido pero no conseguían definir con acierto las ocasiones que generaba, y el Tardelcuende opuso resistencia con dos líneas de cuatro. Si a eso se añade el mal estado del terreno de juego, no era una buena mezcla para pensar en la remontada. El conjunto granjeño se volcó en esos últimos instantes y con el gol de Koby llegó el premio del empate, que deja al CD La Granja a dos puntos del líder, el Unami.