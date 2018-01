Toni: «Estuve cerca de volver a la Cultural a última hora, pero una de las partes no quiso»

Ídolo en León, busca ahora serlo en Valladolid, ciudad en la que se formó como futbolista y como persona. Pero el salto de calidad lo dio defendiendo el escudo de la Cultural y Deportiva Leonesa y, por ello, es un club que siempre guardará en un rincón de su corazón. Toni Villa vivirá un partido muy especial este sábado, en el que los leoneses visitan Zorrilla y el murciano se reencontrará con varios de sus excompañeros.

- Será un partido especial para ti

Va a ser bonito. Me volveré a ver con amigos, compañeros y gente a la que tengo mucho cariño. Es difícil encontrar un vestuario como el de la temporada pasada y tendré ese curso en mi cabeza.

- ¿Cómo ves a ambos equipos? El Valladolid parece un rival más sólido

Sí, hemos ganado en solidez y en seguridad atrás. De momento nos está funcionando. La Cultural es la de siempre, sigue fiel a su estilo y, aunque tengan partidos más flojos, no abandonan su idea. No cabe duda de que será un partido complicado, pero tenemos que ir a por la victoria, jugamos en casa. Cada uno utilizará sus armas y eso lo hará vistoso.

- ¿Qué ambiente esperas?

Algo similar a lo que vivimos el año pasado nosotros en Zorrilla cuando jugamos contra el Promesas. Espero que vaya mucha gente de León y que anime mucho, pero la nuestra también lo hará. Espero que haya un gran ambiente y que ambas aficiones convivan pacíficamente, animando a sus equipos pero sin altercados.

- La Cultural está peleando por la permanencia. ¿Les ves logrando el objetivo?

No tengo la menor duda de que lo conseguirán

- Tú también has conseguido hacerte un hueco en el Valladolid tras un arranque de temporada tortuoso. ¿Qué sucedió?

Me costó entrar y adaptarme. No es fácil el cambio de categoría y venía de un sitio donde me acogieron muy bien, como la Cultural. Con trabajo y paciencia para esperar mi oportunidad, conseguí ser importante. En los últimos partidos he contado con menos minutos, pero espero volver a lograr entrar en la idea del entrenador.

- Hubo muchos rumores sobre tu vuelta a León en verano. ¿Eso te afectó?

Era una situación complicada, pero conseguí superarlo. Hice una pretemporada muy mala, el Valladolid confió en mi, pero no di el nivel esperado. Hubo opciones de volver a León, estaba encantado con el año que había vivido ahí y se barajó la opción de salir cedido a última hora. Quizá hubiera sido bueno, pero al final no se dieron las condiciones porque una de las partes no quiso a última hora.

- ¿Cuál de las partes?

Eso me lo guardo para mí.

- ¿Qué instante guardas para tu memoria de la temporada en León?

Sin duda, el ascenso. Fue una temporada para enmarcar pero ese momento.... Recuerdo los dos partidos, tanto el del Mini Estadi como el de León. He visto mi gol en Barcelona varias veces, muchos amigos me lo siguen enviando.

- Supongo que Ibán Salvador, Ángel y Sergio Marcos te pedirían opinión sobre León

Sí, la verdad es que desde que salió la opción de la Cultural para ellos, me preguntaron. Les he recomendado dónde vivir, qué hacer, les he dicho que es una ciudad fantástica y que el proyecto del club es muy grande. Después de escucharme, no tuvieron dudas de decantarse por esa opción.

- ¿Temiste que la rivalidad existente entre León y Valladolid pudiera dificultarte la adaptación a la ciudad?

Tuve dudas al inicio a causa de esa rivalidad. Pero se disiparon rápidamente. Jamás nadie me dijo nada sobre mi procedencia y siempre me sentí muy querido.

- ¿Te atreves a pronosticar un resultado?

Me conformo con un 1-0.

- ¿Con gol de Toni?

Ojalá. Pero no lo celebraría, no podría hacerle eso a una afición y a un club a los que tengo tanto cariño y que tan bien me acogieron.