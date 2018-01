Suspendido a los 24 minutos el Unionistas-Astorga por la nieve

Era el duelo más interesante de la 20ª jornada y posiblemente de toda la Liga. Se medían el líder y el segundo, los dos aspirantes al ascenso a Segunda B este curso en el grupo VIII de la Tercera División que la campaña pasada quedaron segundo y tercero por detrás de la Segoviana... pero el temporal de nieve ha impedido que el partido entre Unionistas de Salamanca y el Atlético Astorga llegará más allá del minuto 24, momento en el que el colegiado Hernández Álvarez decidió parar el encuentro para intentar limpiar las líneas del campo. Pero pocos instantes después y tras consultar con los jugadores dio por suspendido el encuentro.

Hasta ese momento los jugadores de ambos equipos tiraron de casta y garra para mantenerse en pie en el campo y de incluso a tener un par de claras oportunidas para marcar, una por cada banda, para haber desnivelado la igualada balanza. Un chut cruzado de Gallego para los locales a los cuatro minutos y un mano a mano de Javi Amor en el 15 que, escorado a la izquierda, estrelló el esférico en el cuerpo de Molina.

El partido se tendrá que reanudar en la fecha que indique la Federación a partir de ese minuto 24 de la primera parte y con el empate a cero en el marcador. Ambos equipos deben buscar una nueva fecha para disputar los 66 minutos restantes, que se comunicará a todos los aficionados y medios en cuanto se conozca.

Como informa Unionistas, «los equipos podrán presentar una alineación totalmente diferente, sin ninguna restricción, si así lo desean. Incluso podrán incluir a jugadores no convocados hoy. El único requisito es que el futbolista estuviera inscrito con su club a fecha 7 de enero, por lo que el único jugador no alineable es Jorge Alonso. Al no haber realizado ninguna sustitución, ambos equipos podrán además realizar tres cambios a lo largo del partido restante. A los futbolistas amonestados durante los 24 minutos disputados, Flórez y Asiel, se les guarda la amarilla por lo que si vieran una segunda amonestación durante la reanudación serían expulsados».