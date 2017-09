FÚTBOL «Uno de mis sueños es ir convocada con la Selección Española» Ainoa Campo, en un entrenamiento del Atlético de Madrid. / El Norte La futbolista palentina Ainoa Campo cedida por el Atlético de Madrid, disputa esta temporada la Primera División Femenina CLAUDIA GUTIÉRREZ Palencia Viernes, 1 septiembre 2017, 12:41

La futbolista palentina Ainoa Campo, campeona de Liga y Copa en la temporada 2015-16 con el Atleti Femenino, sigue progresando en su carrera deportiva. La joven deportista, apuesta de futuro del Atlético de Madrid (cedida al Madrid Club de Fútbol), vuelve ante el Levante femenino en la Primera División Femenina, competición que arranca este domingo día 3, en casa del Levante Femenino.

-¿Cuál fue el motivo para introducirse en el mundo del fútbol femenino?

-Desde pequeña me ha gustado el fútbol y siempre me ha llamado la atención. Vivo en un pueblo muy pequeño y, al no haber niños de mi edad, mis dos hermanos mayores siempre me llevaban a jugar con ellos.

-¿Cómo definirías la pasada temporada?

-Fue una campaña difícil y con cambios. Comencé la temporada con el primer equipo del Atlético de Madrid, debido al alto nivel y al no disponer de apenas minutos con este, a mitad de temporada tomé la decisión de ir cedida al Rayo Vallecano de Primera División, donde acabé jugando y disfrutando de este deporte.

-¿Cómo se encuentra para afrontar esta temporada con el recién ascendido Madrid Club de Fútbol Femenino?

- Tengo muchas ganas e ilusión por comenzar esta nueva etapa. El Madrid CFF es un club nuevo en esta categoría, las aspiraciones y motivación que nos transmiten son muy grandes. Va a ser una gran temporada.

-¿Qué destacarías de su cesión en el Rayo Vallecano?

-El Rayo me brindó una gran oportunidad para poder coger experiencia y contar con minutos en Primera División. De este equipo me quedo con su gente que me han ayudado a mejorar tanto personal como futbolísticamente y sobre todo a coger la confianza que había perdido.

-Ha sufrido una lesión de peroné, ¿se encuentra ya al 100% para afrontar la nueva temporada?

-La rotura de peroné es ya una lesión olvidada. No me ha vuelto a dar problemas, ni espero que lo haga.

-¿Qué fue lo que sintió tras su debut con el primer equipo del Atlético de Madrid?

-Es un orgullo debutar en Primera División y más con un club tan importante como es el Atlético de Madrid. Nunca se sabe lo que deparará el futuro, ahora solo pienso en esta temporada con el Madrid CFF.

-Ha sido convocada varias veces con la selección española en categorías inferiores, ¿cree que en algún momento podrá ser convocada para acudir con la selección absoluta?

-Ir convocada con la selección española absoluta es un sueño que toda jugadora de fútbol tiene. El nivel que hay en España cada vez es mayor por lo que es muy difícil poder entrar en una convocatoria, pero seguiré luchando.

-¿Qué ha significado para usted el paso por el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano?

-Tanto el Atlético de Madrid como el Rayo Vallecano son dos grandes equipos del fútbol español, con ellos he podido jugar en Primera División por lo que estoy muy contenta y agradecida por la confianza puesta en mi.

-¿Qué es lo que espera lograr en esta temporada?

-Es una temporada diferente, el Madrid CFF es un equipo recién ascendido con jugadoras con experiencia en Primera y también futbolistas jóvenes y novatas por lo que tenemos que ir definiendo nuestro objetivo en esta temporada, partido a partido, y siempre mirando hacia arriba. Espero dar mi máximo para poder ayudar al equipo en lo que necesite.

-¿Cuál diría que han sido los mayores logros de su carrera?

-Me quedo con el subcampeonato de Europa sub 19, con el campeonato de Segunda División y con el título de Copa de la Reina, ambos con el Atlético y con la experiencia de jugar un campeonato del mundo sub 20.

-¿Cómo afrontó no poder jugar los cuartos de final de la Copa de la Reina?

-La Copa de la Reina es un importante torneo. Juegan los ocho mejores equipos por lo que me hubiera gustado jugarlo. En ese momento pertenecía al Rayo Vallecano y hubiera querido ganar la Copa con ellas. Debido a una cláusula en mi cesión, el Atlético de Madrid no me permitió hacerlo.

-¿Qué opina de la foto publicada por Amanda Sampedro Bustos tras perder la final de la Copa ante el FC Barcelona, en la cual menciona el lema que acompañó al Atlético de Madrid la pasada temporada de ‘No lo pueden entender...’, cree que fue un mensaje para los madridistas?

-No creo que vaya dirigido a los madridistas, ha sido el lema del Atlético durante esta temporada y ella, como una colchonera más, ha querido también transmitirlo a su afición.

-El fútbol femenino poco a poco va teniendo más protagonismo en los medios de comunicación, ¿cree que todavía falta camino para darle el lugar que le corresponde?

-El fútbol femenino está creciendo, pero aún falta mucho para lograr el lugar que merece. Hay mucha diferencia con el masculino y esto no debería de ser así.

-¿Qué opina de la poca repercusión mediática que se ha dado al europeo sub 19?

-El fútbol femenino necesita mas protagonismo en los medios de comunicación para crecer. Poco a poco va apareciendo más, pero necesita más apoyo. Apenas ni se ha escuchado ni visto como conseguían el titulo de campeonas de Europa.

-¿Quiénes diría que son sus modelos a seguir dentro del fútbol profesional?

-Dentro del fútbol femenino mi referente española es Vicky Losada, en el masculino me gusta Sergio Busquets.

- Empezó su carrera de enfermería en Valladolid, pero tras la llamada del Atlético de Madrid se trasladó a Madrid, ¿fue complicado el cambio de aires?

-No fue fácil el cambio de universidad, tuve bastantes problemas con el traslado de expediente y me tocó repetir bastantes asignaturas ya cursadas anteriormente en Valladolid.

-¿Es posible combinar el fútbol con los estudios?

- Toda la vida he estado jugando al fútbol y a la vez estudiando, pero supone mucho esfuerzo y dedicación, ya que los entrenamientos y partidos hacen que dispongamos de menos tiempo que una persona que solamente estudia.