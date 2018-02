FÚTBOL «Sentía un terrible dolor en la pierna y que me quemaba todo por dentro» Iván Casado con gesto de que todo ha salido bien, a la saldia del quirófano. / EL NORTE El central palentino, que fue operado de urgencia el mismo día del choque, estará como mínimo tres meses alejado de los terrenos de juego ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 1 febrero 2018, 10:52

Corría el minuto 24 de partido en el Estadio de Merkatondoa y el central del Izarra buscaba superar al delantero rival en una jugada en la banda. El jugador local era desequilibrado en el salto y frenaba, clavando el talón en el césped, para evitar chocar contra el muro del fondo. Y todo se precipitó tras esta jugada. Del dolor, el palentino Iván Casado se fue al suelo para posteriormente levantarse e intentar dar un paso con la pierna derecha -no pudo y volvió al suelo-.

«Yo sentía un dolor muy intenso dentro de la pierna y un quemazón que nunca antes había sentido. Sabía que eso no era un esguince, era algo más y decidimos que fuera al hospital a hacerme una placa», señala el jugador, ya en su casa, en Dueñas, donde estará parte de su recuperación. «Yo pensaba que sería una pequeña fisura pero el médico al ver las radiografías me dijo que tenía el peroné fracturado y desplazado», rememora el central del Izarra, que pasó por el quirófano el mismo día que se lesionó, este pasado domingo.

«Ahora que estaba de titular, en mi máximo nivel de confianza, se me trunca la temporada»

A las cuatro y media empezaba el encuentro ante el Gernika -que concluyó con triunfo visitante por 0-1- y cuatro horas más tarde comenzaba la operación del eldanense, que se saldó con una placa y cinco tornillos. «Me dijeron que todo salió bien. Si el cuerpo acepta todo lo que me han puesto, se quedará ahí para siempre», afirma.

Y así, cuando Casado estaba en su mejor momento deportivo se despide de la temporada o prácticamente de ella. «Con el otro entrenador no jugaba muchos minutos, pero con el cambio de técnico estaba siendo titular y jugando a mi mejor nivel. Ahora que todo se me ponía de cara y estaba en el nivel máximo de confianza, se me trunca la temporada», reconoce Casado, que la campaña anterior militó en el Alcobendas Sport.

El Izarra, encuadrado en el grupo II de Segunda División B, lucha esta temporada por mantener la categoría. «Estamos a siete puntos del descenso y a tres del ‘play out’. Vamos a tener que pelear hasta el final para salvarnos, pero seguro que lo conseguimos», afirma Casado con confianza en los suyos. Todos sus compañeros acudieron al hospital a verle cuando terminó el fatídico encuentro. «Me han dicho que mucho ánimo y que antes de que me dé cuenta, estaré de nuevo en el campo», afirma el palentino, que nunca ha tenido que estar tanto tiempo alejado de los terrenos de juego.

«Lo máximo que me había hecho eran esguinces o rotura de fibras, pero siempre estaba de vuelta a las tres semanas o menos. Esta vez, es mínimo tres meses, pero espero poder hacer ya gimnasio dentro de mes y poco para fortalecer. Y seguro que a partir de que pueda hacer algo, las cosas son más fáciles de llevar», reconoce el jugador.

Los padres de Casado seguían el partido a través de Twitter, mientras su novia se había escapado el fin de semana para acercarse a verle. «Imagina qué susto se llevó, sola, aquí, que no conoce a nadie. Ella se encargaba de ir narrando a mis padres todo lo que ocurría», rememora el jugador, que tiene que volver a Navarra para la revisión el 27 de febrero y que hasta entonces no puede apoyar el pie. «Me manejo bien con las muletas porque un futbolista siempre las ha tenido que utilizar por una cosa o por otra», señala Iván Casado, que no pierde la sonrisa. «Estoy animado porque no he parado de recibir mensajes de familiares, amigos y de gente del fútbol. Ahora tengo que tener paciencia y descansar para recuperarme», concluye el defensa.