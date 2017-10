Selección Piqué: «No es mi caso, pero un independentista podría jugar en la selección» 01:44 Gerard Piqué. / Ballesteros (Efe) «Irse ahora sería darle la razón a toda esa gente que entiende que la mejor solución a esto es silbar e insultar», señala el central RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 4 octubre 2017, 14:09

Tras días en el epicentro del huracán desatado por sus palabras y tuits sobre el 1-O, Gerard Piqué ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para dar su versión sobre unos comentarios que han motivado silbidos e insultos por parte de la afición congregada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ver los entrenamientos de la selección española y que ha opacado los enfrentamientos ante Albania e Israel clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018. "El primer día, a puertas abiertas, el entrenamiento fue difícil porque obviamente no te gusta que la gente esté en tu contra. Recibir silbidos e insultos no es del agrado de nadie. Pero creo que es un reto para mí y estoy aquí para intentar darle la vuelta", explicó el central en una intervención marcada por su tono conciliador y en la que dejó claro que no se marchará de 'La Roja' por la situación que se ha generado a su alrededor.

Abogó Piqué en todo momento por el respeto y la concordia, tratando de enfriar el ambiente. "Mediante el diálogo pueden entender cómo me puedo sentir y lo que expreso. Mediante el respeto y la coherencia, creo que puede llegar todo a buen puerto. Por eso estoy aquí. Obviamente también porque el míster lo ha decidido", manifestó el defensa, que remarcó su disposición a intentar "ayudar en todo lo que pueda" ya que, recordó, "ganando a Albania virtualmente estamos clasificados. Creo que nos tenemos que centrar sobre todo en esto y en intentar ganar los tres puntos", agregó.

Mandó Piqué un mensaje a la afición, señalando que "es imposible poner en duda" su "compromiso". "Llevo aquí desde los 15 años y considero esto una familia. Es una de las grandes razones por las que sigo aquí. Me duele que se haya dudado de mi compromiso. Me siento muy orgulloso de formar parte de la selección española", continuó.

Dijo Piqué que no se arrepiente de nada de lo que dijo porque es lo que siente. "Es imposible que todos pensemos igual", remarcó el zaguero, que recordó que él está "a favor de que la gente pueda votar" pero agregó que también respeta a quienes piensan que los catalanes no deben votar. "Mediante el respeto y el diálogo se puede llegar a buen puerto", volvió a insistir.

Sobre quienes aducen que es incoherente que alguien que defiende un referéndum inconstitucional de independencia luego se ponga la camiseta de la selección, Piqué negó la mayor. "No es incongruente mi postura. Te lo llevo al extremo, que no es mi caso, creo que un independentista podría jugar en la selección española ", agregó.

Se defendió de quienes critican que se haya inmiscuido en temas políticos precisamente en una semana en la que la selección afronta compromisos cruciales. "Somos jugadores, pero ante todo somos personas. Entiendo la postura de muchos jugadores que no quieren hablar de política. Hablar de política es un marrón", apuntó el central. "He intentado hablar de lo que yo pienso y de mi opinión, pero nunca me he posicionado en un bando. Cualquier opción es válida", continuó Piqué, quien dijo que "hay gente en España que opina de una forma muy diversa. Cada uno puede opinar como quiera y nos tenemos que respetar", subrayó.

Se mostró convencido de que "es muy difícil que todos los pitidos paren", pero demandó que se le respete. "Si yo fuera aficionado de la selección y puedo decidir entre animar a la selección e ir a pitar a Piqué, a lo mejor hay gente que prefiere ir a animar".

Señaló que por quienes se siente "incómodo" por el revuelo creado es por sus "compañeros" y dijo que no tiene "ni idea" de por qué se da tanta trascendencia a sus palabras. "A la gente le llegan imputs de información por todos lados. A veces es manipulada, a veces no. Es un reto para mí darle la vuelta a esta situación y estoy convencido de que puedo hacerlo".

"No me gustaría ver que todas las ruedas de prensa se centren en mí. Por eso he salido aquí", explicó el azulgrana, que insistió en que se lleva "fenomenal" con Sergio Ramos. "Es más, seremos socios de un negocio que le planteé", reveló.

Reconoció que se había planteado dar un paso al lado ante la situación creada, pero ha llegado a la conclusión de que lo mejor es seguir con 'La Roja'. "Tienes que valorar todas las opciones, pero irse ahora sería darle la razón a toda esa gente que entiende que la mejor solución a esto es silbar e insultar. Irse daría la sensación de que ellos han ganado", continuó.

Abogó por hablar para desatascar la situación política. "Lo único que nos llevará a llegar a un punto intermedio es el diálogo", señaló, ya que "el diálogo lo puede todo", e insistió en que no se quiere ir de la selección "por la puerta de atrás y sentir que las cosas han acabado mal".

No quiso entrar Piqué en escenarios futuros en caso de independencia y tampoco se arrepintió de los mensajes que ha emitido estos días a través de las redes sociales. Sobre este asunto, se limitó a decir que "las redes sociales son muy frías" y que "la gente tiene su propia opinión". "Entiendo que haya gente que se pueda sentir ofendida. Por eso estoy aquí, para explicarla", remarcó.

Defendió Piqué que es "muy difícil" transmitir qué está pasando en Cataluña a quienes no están allí. "Yo puedo tener una opinión distinta de lo que he visto el domingo a la que podáis tener vosotros", señaló, antes de volver a abogar por la concordia para evitar que la situación pase a mayores. "El diálogo acerca a las personas y ahora mismo estamos en un punto en el que se está radicalizando todo". "Cataluña es como el hijo de 18 años que se quiere ir de casa", adujo Piqué, ante lo que España tiene, a su juicio, "dos opciones: o sentarse como haría un padre y hablar, o el hijo se te puede ir".