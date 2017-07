Pena máxima para España Amanda Sampedro, ante Austria. / Afp El conjunto que dirige Jorge Vilda eliminado de la Eurocopa tras caer en la tanda de penaltis ante Austria DANIEL PANERO Domingo, 30 julio 2017, 21:16

España está fuera de la Eurocopa. El combinado que dirige Jorge Vilda no pudo ante Austria, empató a cero después de 120 minutos y cayó en la tanda de penaltis. La falta de profundidad, la misma que lastró al equipo ante Escocia, apareció también en los cuartos de final e hizo que el 0-0 fuera inamovible a pesar de la superioridad de 'La Roja' durante todo el choque. Desde los once metros las austríacas fueron letales, anotaron sus cinco lanzamientos y castigaron el fallo de Meseguer.

Jorge Vilda hizo la revolución. Tras la derrota ante Austria sorprendió dejando fuera a Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Leila Ouahabi y Andrea Pereira. El plan no varió sello de toque de la selección española, ni tampoco el de una Austria que salió con la presión alta, dispuesta a incomodar la circulación y meter miedo en los primeros minutos. No lo logró. España escapó de la trampa gracias a las ayudas de Amanda Sampedro, Vicky Losada y Silvia Meseguer.

España estaba bien plantada, el arreón inicial de Austria había desaparecido, pero los viejos fantasmas de la selección no. La falta de profundidad, el poco atrevimiento en el desborde de las laterales y el último pase seguían castigando a un combinado que necesitaba un plus. Losada, Mapi León y Meseguer probaron fortuna desde fuera del área, pero la meta Zinsberger y escasos centímetros evitaron que hubiera goles antes del descanso.

Tras la reanudación, el guión fue calcado. Vilda introdujo a Olga García por Mariona para dar más mordiente en ataque pero el partido continuaba en un tránsito lento en el que ocurrían pocas cosas y en el que la prórroga cada vez sonaba con más fuerza. Prohaska, recién ingresada, avisó en dos ocasiones y Jennifer Hermoso, que sustituyó a Bárbara Latorre, dio nuevos bríos en la zona de tres cuartos, pero el tiempo suplementario era inevitable.

España llegó entera a la prórroga y con ganas de zanjar el partido antes de la tanda de penaltis. Mapi León se instaló en campo contrario y aparecieron más superioridades, pero el último pase no llegó. Como ante Escocia, 'La Roja' acumuló jugadoras en la zona de ataque en los últimos minutos, pero no generó suficiente peligro para plasmar en el marcador su superioridad y se vio condenada a resolver la eliminatoria desde los once metros.

Ya en la tanda, Austria fue superior. Feiersinger, Burger, Aschauer, Pinther y Puntigham lanzaron sus penaltis de forma inapelable y no dieron opción a una Sandra Paños impotente. Por España anotaron Olga García, Amanda Sampedro y Marta Corredera, pero Silvia Meseguer se topó con Zinsberger y el pase a las semifinales se esfumó.