Análisis Rebajar la euforia y centrarse en lo que aún puede mejorar España Julen Lopetegui, dando indicaciones durante el partido ante Argentina. / Juan Medina (Reuters) Pese a que la selección ha goleado a Argentina y ha empatado contra Alemania antes del Mundial, el equipo insiste en que Rusia será distinto y medita cómo fortalecer aspectos defensivos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 29 marzo 2018, 00:10

«Hay que estar tranquilos y tener humildad, porque aunque han sido dos grandes partidos ante la campeona y la subcampeona del mundo, hay que recordar que son sólo dos amistosos. Para el Mundial aún queda tiempo», insistía este miércoles Koke con unas palabras que bien podría haber firmado Julen Lopetegui la noche del martes en la zona mixta del Metropolitano. España no conoce la derrota con Lopetegui y lleva 18 partidos invicta, siendo ahora mismo la selección que lleva más tiempo sin perder. También ha marcado en todos los encuentros con el técnico vasco y está a dos partidos del récord histórico de 'La Roja', ha conseguido su mayor goleada ante una campeona del mundo (el 6-1 frente a Argentina superó el 4-0 a Italia de 2012) y el 34% de los apostantes eligen a España como ganadora del Mundial, asentada en el 'top 4' junto a Brasil, Alemania y Francia.

También es favorita para los rivales de España en Rusia. Hervé Renard, técnico de Marruecos, explicó tras su triunfo ante Uzbekistán: «Justo antes de entrar en la sala de prensa estaba mirando al equipo español. Quería ver si estaban jugando con 12 ó 13 esta noche (por el martes). La calidad de España creo que todo el mundo la conoce. Es una selección que va al Mundial a buscar el título, a ser campeona del mundo. No es un equipo grande. Es un equipo muy grande», dijo el que será el último adversario en la fase de grupos del Mundial. «Es la mejor manera de seguir manteniendo esas ganas de que empiece el Mundial. Estamos en el camino idóneo. Nadie saca pecho. Mantenemos la calma. Nadie va a hacerse una foto con la Copa», serenó Sergio Ramos.

Las casas de apuestas tendrán que seguir ajustando los precios a la baja si la tendencia optimista en torno a las posibilidades de España continúa por mucho que desde dentro se apele a la «calma y la tranquilidad», cuando se insiste en que, por momentos, esta selección recuerda a la del ciclo inolvidable que permitió encadenar los títulos en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

«A los jugadores se les da la enhorabuena, se les da las gracias y se les dice la realidad; que esto no ha empezado todavía. Estamos contentos, hemos ganado a un equipo que fue subcampeón del último Mundial, con una historia fantástica... Y a partir de ahí nada más», reconocía «contento» Lopetegui, pero recordando que la diferencia entre ambas selecciones no es de 6-1. «Estamos contentos, pero no satisfechos, porque el Mundial no ha empezado todavía. Lo que hay que hacer es tener certezas y creer en el camino que hemos iniciado», expuso el seleccionador nacional, que entiende la euforia que pueda generar en la afición pero prefiere centrarse en lo que se puede mejorar. «No voy a pelearme con nadie porque tenga ilusión y esté contento. Otra cosa es cómo lo gestionemos a nivel interno. Que la gente esté feliz o ilusionada... Los chicos se lo han ganado. A partir de ahí, tranquilidad y calma. Nosotros sabemos dónde estamos», insistió.

Goles a balón parado

Así, se toma en cuenta que hay selecciones que han superado a algunos rivales con los que España no pudo, como es el caso de Brasil (que venció 0-3 en Rusia y 0-1 en Alemania) o Francia (que también superó al anfritrión en suelo ruso). Además, el cuerpo técnico ya se ha puesto a revisar aspectos a mejorar vistos en los dos últimos test antes de la lista definitiva. Por ejemplo, cómo mejorar un parte del aspecto defensivo. Y es que de los 12 goles encajados en su etapa, un 75% llegaron en acciones de estrategia o en jugadas a balón parado, el último el de Otamendi. Se solucionó cómo gestionar el balón parado ofensivo, como Silva como ejecutor de penaltis o golpes francos, pero se quiere potenciar cómo defender esas acciones teniendo en cuenta que apenas hay jugadores que superen los 180 centímetros.

Eso sí, están satisfechos porque algunas partes del trabajo técnico y táctico acaban teniendo un reflejo en el campo. Tras el empate en Düsseldorf se insistió a los jugadores en finalizar las jugadas y hubo casi pleno ante Argentina: nueve remates, seis de ellos a portería... y seis goles. Los goles, Además, funcionó una las acciones que se venían trabajando desde hace meses. Lo intentó en el partidazo ante Italia en septiembre, pero salió en el quinto gol del martes. Iago Aspas marcó a pase de David de Gea. «Sin duda, los entrenadores aspiramos a que los equipos sean lo más completos posibles y manejen todos lo registros, y les ha salido fantástico», dijo el técnico. Los jugadores fueron a abrazar casi más a De Gea por su asistencia que a Aspas por su gol. En esos detalles se ve que Lopetegui está construyendo un equipo. Se arropan unos a otros. Algo más de club que de selección. «La verdad es que estoy muy contento por marcar, por hacerlo con un pase de David (de Gea) en una jugada que habíamos ensayado. Por eso le fui a dar las gracias», explicó Aspas.

El gallego marcó un gol, asistió y confirmó que es una variante que siempre le funciona a Lopetegui. Aprovechó su oportunidad, como Diego Costa. «Voy a hacer mi trabajo en mi equipo estos dos meses para poder estar. Si no lo hago bien el míster no me convocará, así que intentaré hacerlo lo mejor posible», dijo el hispano-brasileño antes de recordar que el 6-1 hay que ponerlo entre comillas. «Argentina es una gran selección, pero se nota mucho cuando no esta Messi, que es el que marca la diferencia», recordó, antes de aclarar que «no puede ser que España no sea favorita porque con los jugadores que tenemos no podemos decir que no somos favoritos a nada». «Cuando entramos al campo creemos que podemos ganar siempre. Llegamos al Mundial con ilusión y ganas de hacer algo lindo», manifestó el punta del Atlético.