Amistoso Lopetegui: «Lo mejor de este equipo es que no pone etiquetas a los partidos» Lopetegui, durante el encuentro ante Costa Rica. / Jorge Guerrero (Afp) El seleccionador nacional no se pone metas y se muestra pletórico por la actitud de sus pupilos, avisando que «lo mejor de Isco está por venir» JESÚS BALLESTEROS MÁLAGA Domingo, 12 noviembre 2017, 07:18

Julen Lopetegui evitó lanzar las campanas al vuelo tras la goleada de España a Costa Rica, pero el seleccionador no pudo ocultar su enorme satisfacción por la actitud mostrada por los suyos pese a ser un choque amistoso.

«Lo más contento me deja es la actitud del equipo. No ponen etiquetas a los partidos y siempre intentan aprovechar cada momento. Esa actitud es la que me tiene contento y satisfecho. Cada partido será un mundo y sabemos qué hacemos bien».

Si bien, espera el seleccionador que nadie ponga de favorito ahora a España de cara a la cita mundialista. «No miramos tan allá con España, pensamos en lo que somos y lo que tenemos que hacer. Tenemos partido complicado en Rusia en menos de tres días y debemos pensar en eso. Afrontamos cada partido con la máxima ambición y tensión».

Lopetegui, que no quitó mérito alguno al rival, avisó que no le preocupa el hecho de que los goles de España lleguen de la línea de centrocampistas. «Realmente, me preocuparía no meter goles. Se crean ocasiones y quién los marque es secundario. No me preocupa que los delanteros marquen menos goles, de hecho están marcando goles», matizó.

No pudo dejar pasar el momento de forma que atraviesa el malagueño Isco y avisó a dónde puede llegar el jugador del Real Madrid y la selección. «Isco es un jugador que está asentado en la élite, tiene continuidad en el nivel máximo de exigencia. Tiene una enorme calidad y una enorme mentalidad. Y no tengo duda de que lo mejor de Isco está por venir. Así va a ser seguro».