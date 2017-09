Declaraciones Lopetegui: «Hemos ido a comernos el partido y aprovechar cada minuto» Julen Lopetegui. / Gian Ehrenzeller (Efe) El seleccionador recuerda que «estar cerca de la clasificación no sirve para nada, hay que lograr los puntos que faltan» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Vaduz (Liechtenstein) Martes, 5 septiembre 2017, 23:28

Julen Lopetegui se mostró muy satisfecho de la victoria de España ante Liechtenstein, a la que entre los dos partidos de la fase de clasificación ha marcado 16 goles sin encajar David de Gea uno sólo en 180 minutos. «Lograr los tres goles al principio ayudó, está claro. Marcar un gol de falta a los dos minutos como el que hizo Ramos de cabeza y otro de córner ayuda, claro. Eso te da tranquilidad porque en partidos así no te vas poniendo nervioso porque ves que pasan los minutos y no entra. En casa al descanso íbamos sólo 1-0 y casi sin ocasiones, por lo que marcar tan pronto te allana el camino. Las conclusiones que pueda sacar cada partido están por encima del rival pero en este caso con lo que me quedo es que el equipo trata siempre de afrontar cada partido con la misma mentalidad. Estoy satisfecho porque hemos ido a comernos el partido y aprovechar cada minuto de juego. La actitud del equipo nos deja muy satisfecho. No sólo los tres puntos».

El seleccionador, tras sumar el triunfo a domicilio más abultado de la historia, reconoció que ante rivales más encerrados la consigna «suele ser equilibrar las consignas, ya que nos obliga a atacar muy bien. Recuperar antes la pelota y los jugadores, dentro de la calidad individual que tienen, nos tratan de ayudar a desarrollar esa idea de juego». Lopetegui mostró su respeto a todos los rivales y recordó que «para que se dé un resultado así hay que hacer bien las cosas. Mira lo que sucedió entre Francia y Luxemburgo», recordó, negando que sea conveniente que haya «dos categorías» en la fase de clasificación.

Ahora Lopetegui, que ha conseguido hacer de Isco ya un fijo con 1.000 minutos en la selección, ya está pensando en el duelo ante Albania, que tras su empate frente a Macedonia se queda casi sin opciones de repesca como segunda (tendría que vencer en Alicante y confiar en que Italia no sume ni un punto en dos jornadas), en el que podría lograr casi la clasificación virtual antes de viajar al Teddy Stadium de Jerusalén, donde ‘La Roja’ cerrará la fase de clasificación el próximo 9 de octubre. «Estar cerca de la clasificación no vale para nada, hay que conseguir los puntos que faltan y trataremos de lograrlo jugando bien al fútbol cuando nos toquen esos partidos»

El seleccionador de Liechtenstein, Rene Pauristch por su parte hizo un pequeño resumen del 0-8 ante España. «Enhorabuena a España, fue merecida y es el mismo resultado que en España. Aquí hemos jugado peor que en León. Peor aquí desde el primer minuto. España ha estado a mejor nivel porque allí fuimos capaces de aguantar el 1-0 al descanso. Estuvimos muy cansados y no pudimos aguantar el juego español». Además reconoció que, a día de hoy, «Italia es menos disciplina, certera y con menos efectividad y juego que España».