Selección Krasnodar será la casa de España a no ser que el sorteo cambie los planes Imagen del estadio de Krasnodar durante el Argentina-Nigeria. / EFE Las grandes distancias a los diferentes estadios podría ser decisiva para optar por otra sede RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 16 noviembre 2017, 02:29

España estará el 1 de diciembre en el sorteo del Mundial de Rusia en el Kremlin, al que acudirá Julen Lopetegui, y lo hará como una de las favoritas al título. Después de perder en dos años sus dos coronas, mundial y europea, del declive de una generación que completó un fracaso rotundo en Brasil y terminó sin brillo eliminada en la Eurocopa, la ilusión ha vuelto a la selección desde la llegada del nuevo técnico que no ha perdido aún. España no acababa un año invicta desde 2012. Pero ni siquiera su impecable racha (12 victorias y cuatro empates en 16 partidos, con 52 goles a favor y diez en contra) le ha permitido ser cabeza de serie. A los siete mejores del mundo se une la anfitriona (con la que España empató el martes) y por tanto España podría medirse a Brasil, Argentina o Alemania en primera fase. Eso no preocupa a Lopetegui, ni tampoco el que sólo dos veces un no cabeza de serie llegó a la final: Argentina en 1986 y Holanda, subcampeona, en 1974. «En un Mundial todos son equipos con muchos argumentos», repite el técnico cuando le preguntan por el sorteo.

Conocido el sorteo y los estadios en los que juegue, el cuerpo técnico elegirá su sede para instalar su cuartel general. Una decisión importante, ya que la errónea opción elegida en Brasil -Curitiba no cumplía las condiciones climatológicas apropiadas y tampoco las instalaciones eran las más ideales- supuso un lastre para el equipo. «La sede será definitiva después del sorteo del Mundial, pero además de las distancias, valoramos otras cosas y por eso es nuestra opción», dijo en San Petersburgo después del 3-3.

El cuerpo técnico (Pablo Sanz y Óscar Caro) viajó hasta Krasnodar y quedaron encantados aunque el hándicap es que no es una de las 11 sedes del próximo Mundial. Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Saransk, Sochi, Volgogrado y Moscú (con dos estadios) se repartirán los 64 partidos. La ciudad más cercana sería Sochi, a 170 kilómetros pero tiene distancias superiores a los 2.000 kilómetros con Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán. Por el momento tiene bloqueados el alojamiento y el lugar de entrenamiento en esta ciudad industrial al sur del país, en el Cáucaso Norte y conocida porque su equipo se ha medido a varios clubes españoles en competición europea, a expensas de que el sorteo no convierta cada viaje en una odisea.