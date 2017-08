VUELTA Los históricos arropan el regreso de Villa David Villa, a su llegada a La Ciudad del Fútbol. / Efe Silva, Zubizarreta, Senna, Vieira o Marcelino consideran que el carácter competitivo del asturiano ayudará a España en una final como la del Bernabéu ante Italia RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 29 agosto 2017, 11:15

«Y volvió». Con esa sencillez, pero demostrando su cariño, destaca David Silva que su amigo David Villa vuelva a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El canario está el cuarto en el ránking goleador de la historia de la selección española con 30 tantos. Sólo le superan Fernando Torres con 38 goles, Raúl que sumó 44 en su carrera y el que fue su compañero en el Valencia con 59 en 97 duelos internacionales. El ‘Guaje’ anotó su último tanto hace tres años y dos meses, en Curitiba ante Australia en una España ya no tenía posibilidades de superar la fase de grupos del Mundial de Brasil.

Un recuerdo muy agridulce para alguien que luchó contra todo por ser el ‘7’ de España, que se fue del campo llorando por ser sustituido, con el premio al mejor jugador del partido y con críticas a Vicente del Bosque.

Desde entonces, pese a estar en el New York City y arrancar primero con una cesión en el Melbourne, siempre soñó con la opción de volver a lucir la camiseta de ‘La Roja’ por última vez. En un primer momento filtró que estaría encantado de llegar a las 100 internacionalidades pero Del Bosque dejó claro que no le llamaría sólo para eso. El salmantino contaba con otros delanteros y nunca nadie había llamado a un futbolista de una liga no europea.

Ahora, la inactividad de Diego Costa y la importancia del duelo ante Italia con la competición recién iniciada en Europa han ayudado a que Julen Lopetegui le haya reclutado tras asistir a uno de sus partidos en la MLS en el Yankee Stadium en octubre de 2016.

«Está mejor que nunca y la MLS exige un alto nivel físico ya que el promedio de edad de los jugadores es bajo (26 años). Realmente me alegro muchísimo, espero que pueda seguir dando el mismo nivel de siempre y seguro que puede ayudar con la experiencia y la calidad. Es el máximo goleador de la historia, ¿qué más se puede pedir?», comentó Marcos Senna, que ganó con el asturiano la Eurocopa de 2008 y que también pasó por la competición americana.

«Tenía la ilusión, ha tenido la oportunidad otra vez y va a venir más ilusionado que nunca. El está jugando a un muy buen nivel, ya sabe qué es jugar en la selección y nos va a ayudar mogollón», explica el hispanobrasileño, ahora representante institucional del Villarreal.

Revisando las estadísticas, Villa –que ganó la Liga con el Atlético y rozó la Champions en su última campaña en Europa– lleva 90 partidos en tierras norteamericanas, anotando 60 goles (19 en los 26 partidos) y 20 asistencias. «Con su edad y el número de partidos que disputa, ¡no se pierde ni un entrenamiento! David es un jugador diferente porque tiene un don para tener siempre presente a sus compañeros y mejorar el juego colectivo. Es un gran ejemplo para todos por su forma de trabajar y lo mucho que se cuida», aclara Patrick Viera, su técnico en la ‘gran manzana’ y que destaca lo importante que es la convocatoria para la MLS, en la que Villa fue MVP la última campaña. «Es un paso de gigante para nuestra Liga, ahorra trabajo y ha abierto la puerta para que otros puedan llegar a la MLS y retener sus respectivos lugares como internacionales», dice el que fuera campeón del mundo y de europa con Francia.

Su primer gol... a Lopetegui

Andoni Zubizarreta, ahora director deportivo del Marsella y uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta de la selección española (126), sabe que Villa llevaba tiempo soñando con su vuelta. «Me alegro por él porque será como cruzar el charco otra vez. Cuando vas allí parece que vas a terminar tu carrera pero David no se da por vencido», recordó el vasco sobre un delantero que marcó uno de los tres goles de la final de la Champions que el Barcelona levantó en Wembley, en 2011 ante el Manchester United. Otro de los que coincidió en el Barça con él fue Marc Bartra, que regresa a una lista tras sufrir una lesión antes del partido contra el Mónaco por un atentando perpetrado contra el bus de su equipo, el Borussia Dortmund. «¡Enhorabuena amigo! ¡Qué bueno será volver a coincidir contigo Guaje!», reconoce el central, uno de los jóvenes con los que Villa hizo buenas migas en su etapa en el Barcelona y al que ha tenido que defender después. «Sigue demostrando lo que vale con goles y seguro que nos ayudará», vaticina.

A su llegada a concentración, el capitán Sergio Ramos felicitó a Villa por ser «un ejemplo de cómo se debe mantener el espíritu joven». «Nos ha sorprendido a todos su llamada, pero el míster le ha visto y es un grandísimo delantero que ha hecho historia con nosotros. Se ha cuidado, tiene ambición ganas y verle aquí de nuevo nos da alegría», afirmó.

Revisando el archivo nos encontramos que el primer gol de David Villa en su querido El Molinón fue en un amistoso contra el Rayo, el 17 de junio de 2001... y el portero franjirrojo era el actual seleccionador. Para muchos asturianos la vuelta de Villa es un motivo de orgullo. «Me parece extraordinario, le tengo un gran cariño personal y es un extraordinario ejemplo. Ojalá que sea el reinicio para que pueda volver a jugar otro Mundial», explicó Marcelino García Toral, actual entrenador del Valencia y que fue su técnico en el filial rojiblanco. «Le considero un amigo, hemos coincidido muchas veces en nuestras carreras. Es el entrenador perfecto para llevar al Valencia donde se merece», dice Villa.

El '7' por antigüedad

Los dorsales se eligen en la selección por antigüedad y en esta amplia lista, de 28 jugadores, confeccionada por Lopetegui ante Italia y Liechtenstein, sólo Sergio Ramos (143), Andrés Iniesta (119) y David Silva (113) le superan en internacionalidades. Son, junto a su gran amigo Pepe Reina, los únicos supervivientes de los que ganaron en 2008 la Eurocopa y repitieron dos años después en el Mundial, donde ya estuvieron Busquets (97), Piqué (89) o Pedro (63). Seguro que cuando vean a Villa con el ‘7‘ a la espalda tendrán una sensación de ‘déjà vu’, similar a la que pueda vivir Gigi Buffon el próximo sábado en el Bernabeú. Y es que el meta seguro que recuerda que no pudo parar el penalti de la tanda de cuartos en Viena, aquella que cambió el sino perdedor de la selección, unos meses después de que le hubiera marcado una espectacular volea en un amistoso en Elche que finalizó con 1-0.