Mundial 2018 | Clasificación De Gea: «Estoy haciéndome importante también en la selección» David de Gea atiende a los medios. / Gian Ehrenzeller (Efe) El portero, que brilló a un gran nivel contra Italia y sólo ha encajado tres goles en la clasificación, reconoce que «Isco hace cosas increíbles en el campo» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Vaduz (Lietchtenstein) Lunes, 4 septiembre 2017, 21:16

David de Gea no suele comparecer mucho ante los medios de comunicación, aunque en la nueva era con Julen Lopetegui lo hecho más veces, como en Shkoder. Allí dejó la meta a cero, como ante Italia. Está en un gran momento, al igual que otros muchos de fijos del equipo. «Todavía no hemos hecho nada. Tres puntos muy importantes contra Italia, pero lo cierto es que son igual de importantes los de mañana y tendremos que estar al cien por cien», dijo cauteloso, como su míster. De Gea y Lopetegui tienen mucho trato, desde las categorías inferiores. «Yo ya lo conocía bien de la sub-21 y desde el primer momento nos ha transmitido la idea de lo que quería hacer y sus ganas de ganar. Es un grandísimo entrenador y no lo digo porque esté sentado aquí con nosotros. Creo que le ha dado un aire muy bueno a esta selección», dijo mientras a su izquierda el técnico vasco sonreía.

De Gea insiste que lo mejor que ha logrado Julen es lo mismo que logró en 2013 con aquella sub-21 que se llevó el Europeo de Israel. «Es verdad que se habla de un jugador o de otro pero lo importante es el equipo y parte de culpa de ello la tiene el míster. Es su idea de que todos juntos llegaremos lejos y lo estamos demostrando en el campo. Estamos dando un grandísimo nivel pero no hay nada hecho. Estamos con confianza y ganas y creo que ahora mismo somos un gran equipo», apuntó cuando le preguntaron por el hecho de que varios internacionales hubiesen usado la palabra 'equipo' el pasado sábado en sus redes sociales. «Pienso que somos imbatibles cuando los 11 del campo y los tres que salen están al mejor nivel. No sólo los del centro del campo o la defensa son clave. Somos todos importantes, todos sumamos, y todos debemos estar al cien por cien», expresó queriendo insistir en esa idea de fuerza colectiva.

De Gea también analizó el momento de su compañero Isco, que también estaba en el mencionado torneo de Israel con él. «Conozco a Isco desde hace muchos años, lleva mucho tiempo haciendo cosas así. A la gente no le debería sorprender su nivel», afirmó aunque no oculta que «hace cosas dentro del campo que son increíbles. Está a un nivel altísimo y eso es buenísimo para la selección. Ojalá que siga así y siga creciendo. Con la personalidad que tiene se convertirá en uno de los mejores», vaticinó.

A nivel personal De Gea, que sigue siendo fijo desde que Del Bosque le concedió la titularidad a principios de 2016 y durante la Euro, se mostró contento por seguir evolucionado. «Estoy orgulloso de poder defender a la selección, poco a poco ir creciendo y jugando partidos importantes como el del sábado. Estoy haciéndome importante aquí también en la selección», apuntó antes de mostrarse poco favorable a que haya una sede fija para los partidos, como es Wembley en Inglaterra o Saint-Denis en París. «Yo creo que España deber jugar en todas las ciudades, cada persona en España seguro que quiere ver jugar a la selección en su ciudad. Nosotros nos adaptamos, la gente española también tiene que disfrutar de nuestro fútbol», expresó.