El ciclo que cerró Lopetegui en Palencia Julen Lopetegui, a la derecha, en La Balastera, junto a Enrique Castro ‘Quini’. / Marta Moras El seleccionador recordó el partido de 2014 en La Balastera, el último como técnico de la sub 21 ÁLVARO MUÑOZ Palencia Lunes, 14 agosto 2017, 11:46

Era marzo del año 2014 y la selección nacional sub 21 llegaba a Palencia para enfrentarse a la temible Alemania. La sub 21, encabezada por el actual técnico de España, Julen Lopetegui, dio un auténtico recital de fútbol en La Balastera y se llevó el partido por un contundente dos a cero, gracias a los tantos de Morata y de Isco. «Fue mi último partido como seleccionador de la sub 21 y lo recuerdo con cariño. Era un excelente marco, con un campo precioso y lleno, además de un magnífico resultado», recordó Lopetegui.

Ese encuentro aún colea en el recuerdo del seleccionador, que el sábado volvió a La Balastera para presenciar el partido amistoso entre la Real Sociedad y el Sporting de Gijón. Mucho ha cambiado la vida del técnico vasco desde aquel día. Después de ser el mentor de jugadores como Isco, Morata o Deulofeu, el destino ha llevado a Lopetegui a dirigir la selección absoluta y la ilusión de un país. Precisamente, el único motivo de la visita a Palencia fue seguir de cerca a jugadores en los que ha depositado su confianza como Asier Illarremendi u otros con los que ha contado como Íñigo Martínez. «Siempre que venimos a un partido, venimos a ver a todos los jugadores seleccionables», señaló el técnico vasco, que alaba a la nueva sub 21. «La generación que viene ahora es muy interesante, con futuro. Hay que ver cómo evolucionan», prosiguió.

Ahora las inquietudes de Lopetegui son otras y su mirada está centrada en el partido que disputará la selección española contra Italia el próximo 2 de septiembre, en el que se decidirá, prácticamente, la clasificación para el Mundial de Rusia. Entre las dudas de Lopetegui se encuentran las inclusiones de los delanteros del Chelsea Álvaro Morata y Diego Costa. «Nos preocupa tener ahora toda la información lo mejor posible. Es una época de pretemporada», concluyó Lopetegui.

La visita del preparador vasco a La Balastera le sirvió para reencontrarse con viejos amigos como el mítico delantero del Sporting de Gijón y del Barcelona Enrique Castro ‘Quini’ o el ex defensa central de la Real Sociedad Lorenzo Juarros ‘Loren’, director deportivo del equipo donostiarra. Además otros ilustres del Club de Fútbol Palencia también se dejaron ver por La Balastera, como el salmantino Miguel Torrecilla, nuevo director deportivo del Sporting de Gijón.