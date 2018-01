Alegato de Del Bosque a favor de Villar durante la presentación de la Fundación del Burgos CF Vicente del Bosque durante su intervención en el acto de la Fundación del Burgos CF. / IAC Para Del Bosque el único pecado que ha cometido Villar es el de estar al frente del ente federativo durante 29 años ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Jueves, 18 enero 2018, 18:33

Todo un alegato en favor de Ángel María Villar. Así ha sonado la intervención pública que ha realizado esta tarde Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional, durante la presentación de la Fundación del Burgos CF. El que fuese el entrenador de la etapa más dorada del fútbol español ha querido defender la denostada figura de Villar, en un «momento convulso que, en realidad, es uno de los mejores del fútbol español».

Del Bosque, que trabajó durante ocho años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no ha querido dejar pasar la oportunidad de salir en defensa de Villar, después de que éste fuese destituido el pasado mes de diciembre. Para el ex seleccionador «algo bueno habrá hecho, porque las cosas no suceden por casualidad». Y es que, para Del Bosque, el único pecado que ha cometido Villar es el de estar al frente del ente federativo durante 29 años. «El presidente lleva muchísimos años. Eso es malo, es muy malo», ha criticado sarcásticamente.

Además, ha querido insistir en que hasta el momento Villar no ha sido condenado por ningún delito, asegurando que «el peor daño que ha hecho, hasta que no se demuestre lo contrario, es que lleva muchos años en la Federación Española de Fútbol». A lo que ha añadido, «eso es algo considerado horroroso». Del Bosque, que ha resultado reiterativo en su postura, ha repetido, «si el mayor daño que le ha hecho al fútbol ha sido porque él lleva muchos me parece que es una incongruencia».

En este sentido, el ex seleccionador ha querido recordar algunos de los grandes hitos que ha conseguido el fútbol español durante los años de mandato de Villar, como máximo responsable. Tres entrenadores liderando clubes de las mejores ligas de Europa, como Pep Guardiola en el Manchester City, Unai Emery, en el Paris Saint-Germain o Ernesto Valverde en el FC Barcelona. También se han exportado jugadores que han llegado, incluso, a ser capitanes de clubes tan importantes como el Arsenal de, en su día Cesc Fàbregas.

Del Bosque también se ha referido a las mejoras en las instalaciones deportivas, en la formación de los técnicos y de los jugadores, y en la táctica del fútbol español, motivos estos para, a su juicio, poner en valor los el trabajo de Villar. «Es de justicia», se ha justificado el técnico, tras pronunciar un alegato en favor del que dirigiese durante ocho mandatos los designios del fútbol español.