Illarramendi, Deulofeu y Pedro se estrenan con Lopetegui

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, incluyó a Asier Illarramendi por primera vez para la selección absoluta y recupera a Gerard Deulofeu y Pedro Rodríguez para una selección en la que no estaban desde mayo de 2014 y junio de 2016, respectivamente. Ellos tres son las principales novedades de cara al doble duelo de finales de este mes (el día 24 ante Israel en Gijón en duelo clasificatorio para el Mundial de 2018 y el día 28 en París en un amistoso ante Francia). Llama la atención especialmente la presencia de Pedro Rodríguez, que no había sido citado desde que se quejó de su situación en la Eurocopa provocando un revuelo en el vestuario antes de medirse la selección a Croacia. "Es un viejo conocido de la selección pero es la primera vez que Pedro viene con nosotros y está teniendo mucha continuidad. Nos puede ayudar y está en la edad perfecta", consideró el técnico sin entrar a debatir si esta vez asumirá su rol de suplente.

Asier lllarramendi fue un jugador clave en la selección sub 21 que de la mano de Julen Lopetegui que se proclamó campeona de Europa de 2013, junto a Thiago, Isco, Morata, Carvajal, Nacho, Koke o De Gea. Su gran torneo, unido a la campaña que había hecho con la Real Sociedad que terminó cuarta en aquella Liga, le pemitió fichar por el Real Madrid donde no rindió al nivel esperado.

"Asier es un jugador al que conocemos muy bien y que hemos seguido desde el principio. Lleva mucho tiempo jugando bien, a un nivel alto de exigencia y de rendimiento. Tiene unas características especificas para nosotros, queríamos incorporarle y es el momento oportuno para su incorporación", añadió antes de explicar la ausencia de otros jugadores para ese puesto. "No se trata de entrar a debatir lo que tiene mejor uno a otro. A Roque le hemos estado viendo, mezcla bien con nuestra manera de jugar y está jugando muy bien, como Jonathan Viera. Nos hemos decidido por Illarra y Ander, porque entendemos que en esa posición nos pueden ayudar más. No significa que Roque no pueda porque tiene gran nivel con continuidad y en cualquier momento puede venir", cree Julen.

Estadio Municipal Álvarez Claro La inspección a Melilla le descarta para el duelo ante Albania Técnicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inspeccionaron el miércoles el Estadio Municipal Álvarez Claro de Melilla para evaluar sus condiciones ante la posibilidad de que albergue el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 contra Albania, previsto para el próximo octubre. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, solicitó formalmente a la RFEF, en febrero, que el equipo nacional juegue en la Ciudad Autónoma. La Federación Melillense aseguró que tanto este organismo como la Ciudad Autónoma de Melilla están "por la labor de que la selección española de fútbol juegue un partido oficial en Melilla, por lo que se pondrán manos a la obra para estudiar el informe de los técnicos e intentar cubrir todos los requisitos necesarios". Por el momento desde la FEF se considera que no podría albergar un duelo de la absoluta. Está por vez si podría ser uno de las categorías inferiores.

Por su parte Deulofeu, capitán de la sub 21 en las últimas fechas, ya había sido internacional. Del Bosque le incluyó entre los preseleccionados para el Mundial de Brasil 2014 y debutó ante Bolivia como Iturraspe y Alberto Moreno en el Sánchez Pizjuán. Ese verano regresó al Barcelona, donde no tuvo continuidad, fue cedido al Sevilla pero terminó volviendo al Everton. Esta campaña no contaba para Ronald Koeman, se marchó al Milan y sus actuaciones como 'rossonero' le convierten en un jugador distinto que le han permitido regresar a la absoluta con un entrenador que le tiene muy controlado. "Es un chico que conocemos muy bien. Lo tenía peor en su anterior equipo, pero con el paso al Milan, ha dado un salto, juega todos los partidos, está a buen nivel y ha progresado mucho. Nos puede ayudar".

Diez novedades

Respecto a la última lista se cae por lesión Sergio Asenjo y lo hacen por decisión del seleccionador Iñigo Martínez, Sergi Roberto, Sergio Escudero, Marc Bartra, Nolito, Juan Mata, Aritz Aduriz, Lucas Vázquez y José Callejón. "Al final hemos tenido que decidir. Al final el rendimiento de cada uno marca quién viene a esta convocatoria. Hay unos análisis detrás de cada decisión", dijo antes de destacar la dificultad que encuentra para "cerrar la lista" porque siente que "hay muchos jugadores que cuesta que se queden fuera. No miramos ningún modelo a seguir y la edad de los jugadores no es ningún problema para venir o no, si no lo que el jugador nos puede dar. A veces aparecen más jóvenes y nuevos, pero no por un modelo de ir a ese tipo de jugadores o por ser continuista, es porque creemos que nos pueden ayudar más".

Entró a analizar la ausencia de Sergi Roberto: "Nos hemos decantado por un jugador más específico en su demarcación. No es porque no esté bien, porque fue uno de los jugadores claves en la remontada del Barcelona ante el PSG. Es un futbolista muy completo, pero para esta ocasión hemos decidido marcar otro tipo de características. Finalmente ha entrado otro compañero", algo que usó también para explicar ausencias como la de Lucas o Callejón. "Hemos tenido que decidir la aparición de Pedro y de Deulofeu. Seguramente ha sido definitiva para que no vinieran otros, pero no porque no estén jugando bien en sus equipos, pero teníamos que tomar esa decisión".

Aunque el segundo partido sea amistoso, Lopetegui lo considera un duelo importante para hacer pruebas y recuerda que no ha "recibido ninguna recomendación de los clubes para que sus jugadores jueguen o no ese partido. Haremos siempre lo que sea bueno para la selección española".

En la portería, tras la baja de Asenjo por lesión, se asienta Rico: "Nunca ha habido un casting. Hemos tenido siempre grandes porteros. Asenjo se lesionó, Sergio Rico ya ha venido con nosotros y seguimos atentos siempre a todos los porteros españoles", dijo antes de explicar que tiene mucha fe en el futuro de David de Gea. "Los jugadores que juegan al máximo nivel conviven con cosas como estas. Es algo natural. Cuando más arriba estás más expuesto estás para este tipo de cosas", recordó.

Solo tres debuts

Hasta el momento, Lopetegui sólo ha hecho debutar en sus seis partidos en el cargo a tres futbolistas distintos (Saúl Ñíguez, Iago Aspas y Ander Herrera) a los que citó con anterioridad Vicente del Bosque, con el que estuvo hace unos días durante la Gala del Deporte organizada en Valladolid. Illarramendi podría ser el cuarto si juega en Gijón o en París. Los internacionales elegidos iniciarán su concentración el próximo lunes 20 de marzo en la Ciudad del Fútbol y será el único entrenamiento abierto al público (18:30).

El cuerpo técnico tiene muy estudiado a Israel, el primero de los encuentros previstos a disputar y que está a un sólo punto de La Roja y de Italia. «Hay que afrontar al partido de Israel con energía porque es un rival potente que juega muy bien al fútbol y son tres puntos básicos si queremos clasificarnos para Rusia», recordó.

Es una «cita importante para dar otro paso hacia el Mundial», quizá la que más temen la Ciudad del Fútbol junto al duelo oficial en Skopje del próximo mes de junio. El duelo ante Macedonia, a la que España superó sin muchos problemas en Granada el pasado mes de noviembre, será el domingo 11 de junio, ocho días después de la final de la Champions League y 15 días más tarde que la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Alavés, encuentro con el que se cierra el ejercicio en España el día 27 de mayo en el Calderón, dado que la última jornada de la Liga 16-17 se disputa el 21 de mayo.

LISTA

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Sergio Rico (Sevilla).

DEFENSAS: Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), Javi Martínez (Bayern), Nacho Monreal (Arsenal), Gerard Piqué (Barcelona) y Sergio Ramos (Real Madrid)

CENTROCAMPISTAS: Isco Alarcón (Real Madrid), Thiago Alcántara (Bayern), Sergio Busquets (Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Andrés Iniesta (Barcelona), Koke (Atlético Madrid) y Ander Herrera (Manchester United).

DELANTEROS: David Silva (Manchester City), Álvaro Morata (Real Madrid), Gerard Deulofeu (Milan), Vitolo (Sevilla), Diego Costa (Chelsea), Iago Aspas (Celta) y Pedro Rodríguez (Chelsea).