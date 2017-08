TERCERA DIVISIÓN El CF Salmantino confía al "90%" en tener a sus extranjeros para el primer partido del domingo Ángel Lozano, junto a Sito, en el palco del estadio Helmántico. / MANUEL LAYA El club charro todavía no tiene inscritos federativamente a los mexicanos y al meta paraguayo JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 23 agosto 2017, 12:14

La Federación de Castilla y León de Fútbol apenas tiene en su página web 11 fichas del CFSalmantino UDS (Amaro, Caramelo, Coque, Dela, Juanan, Jorge García, Miguel Ángel, Rodri, Valentín Prieto, Sergio Ramos, Garban y Álvaro Tejedor) y entre ellas no está ninguna de los jugadores extranjeros que han llegado de la mano del mexicano Manuel Lovato: Diego Franco, Martín Galván, Marco Pérez y Tyson y el meta paraguayo Tomás Echagüe, ni tampoco por ahora la del último fichaje, el central de origen senegalés Mansour Seck.

Con respecto a los primeros, en el club blanquinegro están tranquilos al respecto aunque no tienen garantizado que puedan estar disponibles para el primer encuentro de Liga de este domingo ante el Almazán en el estadio Helmántico. Al ser extranjeros, todos tienen que tener un permiso de residencia gracias a un contrato de trabajo y dados de alta en la seguridad social, algo que tiene unos importantes costes mensuales para el Salmantino. Sin embargo, desde el Salmantino señalan que «ahí no está el problema. Todos tienen los papeles en regla, solo falta que la Federación mexicana envíe los transfers y algunos papeles más», apunta el director deportivo Ángel Lozano.

En este sentido, el director deportivo se muestra confiado en que al «90% creemos que podrán estar para el primer partido, pero si no llegan no pasa nada porque la Liga es muy larga y saldremos con once jugadores frente al Almazán seguro», explica Lozano, que añade que «no es fácil a la hora de tramitar sus fichas porque hace falta mucha documentación y hay que contactar con muchos organismos. El problema es solo con la federación mexicana, el resto está todo solventado. Están casi todos en la misma situación y confiamos en poder contar con ellos muy pronto», finaliza el director deportivo del CF Salmantino UDS.