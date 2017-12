TERCERA DIVISIÓN El Salmantino cierra la primera vuelta ante la difícil Cebrereña Ramón María Calderé, ayer en rueda de prensa. / WORD El equipo de Calderé necesita ganar en Cebreros y que Unionistas pierda o empate para ser campeón de invierno ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 23 diciembre 2017, 10:19

El CF Salmantino despide el año y la primera vuelta lejos del Helmántico y hoy se enfrentará a la Cebrereña en El Mancho, un campo complicado para cualquier equipo.

Ramón Calderé se mostró ayer contrariado porque a la baja de Tyson, podría unirse «casi con toda seguridad», la de Murci que ayer tenía fiebre «y veo muy complicado que hoy pueda jugar». Respecto al rival, el entrenador catalán afirmó que se enfrentaban a un rival peligroso «y mucho más en su campo, que puede condicionar mucho el juego». Calderé destacó que también le daba algo de miedo la posible relajación «al tratarse del último partido, que ya cogemos vacaciones...», afirmó, para añadir que «quiero un equipo que siga siendo ganador, pero no solo porque gane los partidos, sino porque siga creyendo que puede ganar siempre, entonces seremos un gran equipo». También señaló que no es partidario de cambiar mucho el esquema, incluso cuando faltan jugadores importantes. «Tenemos alternativas para cubrir esas bajas. Pero eso no quiere decir que igual en este partido tengamos que ser más directos. Quizás debamos simplificar nuestro juego, porque el encuentro se va a jugar en un campo difícil que puede condicionar mucho».

Calderé no ocultó que para él sería una satisfacción poder auparse al liderato, «más que nada porque el equipo era líder cuando yo llegué y ahora no lo es. Aunque como siempre he dicho, este equipo está claro que quiere ser campeón del grupo y quiere ascender, pero para eso lo importante no es ser campeón de invierno, sino ir el primero en la jornada 36 o 37. Entonces sí que tienes que estar arriba para ser campeón».

A punto de finalizar la primera vuelta, Calderé quiso hacer un pequeño balance su papel en el Salmantino. «Empecé mal. Yalgunas semanas, como la del Cristo Atlético, han sido de las peores de mi carrera. Pero la reacción ha sido patente y ahora estamos en un sobresaliente, así que, haciendo una media lo dejaremos en aprobado alto. El equipo tiene aún margen de mejora y eso es lo que más importa. Seguir creciendo».