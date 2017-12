COPA REGIONES UEFA Salamanca como inicio del camino para la selección regional Coque, Flórez, Lozano, Rodri, Obispo, Miguel Hernández y Mario Sánchez posan con los carteles de la fase de Salamanca. / MANUEL LAYA El Helmántico y Las Pistas acogen la 1ª fase de la XI Copa de Regiones UEFA con Castilla y León como favorita JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 6 diciembre 2017, 12:15

La capital salmantina será este puente festivo la sede de la I Fase de la XI Copa de Regiones UEFA, competición que disputan los combinados regionales de fútbol compuestos por jugadores de Tercera División que nunca hayan tenido en sus carreras deportivas un contrato profesional y que lleven al menos dos campañas seguidas jugando en el mismo grupo de la categoría. Así, la selección de Castilla y León, dirigida por el técnico salmantino Mario Sánchez, ha quedado encuadrada en el grupo B junto a las de Canarias y Melilla, y jugará por tanto en tierras charras su primer partido oficial después de que el pasado verano cayera derrotada en la fase final internacional de la X Copa de Regiones en Turquía cuando intentaba reconquistar el título que Castilla y León ya había logrado en el año 2009 (tan sólo dos selecciones en España, la vasca y la castellano y leonesa, ostentan este galardón).

Los escenarios escogidos para los encuentros son tanto el estadio Helmántico como sus pistas anexas y donde los equipos intentarán luchar por la única plaza que da derecho a jugar la segunda fase - ronda intermedia que se jugará antes del 28 de febrero frente al campeón del grupo C, Cataluña, Navarra o Extremadura-. La entrada a los encuentros de la Copa de Regiones UEFA es libre y gratuita y para ello se abrirá la instalación completa en el campo anexo al Helmántico; así como la tribuna principal en el Helmántico.

El duelo que abrirá el ‘fuego’ será el Castilla y León-Canarias de este viernes a las 12 horas en el Helmántico; el segundo será el sábado en Las Pistas entre Melilla y Canarias; y el domingo se medirán en el Helmántico Castilla y León y la selección de Melilla.

Esta primera fase fue presentada ayer oficialmente en la delegación de fútbol en Salamanca con la presencia del seleccionador regional, Mario Sánchez, el delegado provincial Miguel Hernández, y dos jugadores de los dos clubes charros de Tercera: Coque y el meta Rodri por parte del CF Salmantino UDS, y Rodri Flórez y Luis Obispo por parte de Unionistas de Salamanca. Además, también están convocados Piojo, de Unionistas, y Javi Borrego, salmantino que milita en el Tordesillas esta temporada.

El seleccionador regional explicó ayer que «estamos ilusionados con volver a retomar la competición en España después de la última fase en Turquía. Después de esa pequeña espina que nos ha quedado a muchos de no quedar por segunda vez campeones de Europa, ahora empezamos otro camino, un nuevo reto para intentar volver a ser campeones de España y repetir el éxito de hace dos temporadas. No va a ser nada fácil porque el camino hasta embarcarnos en avión a Europa es muy complejo. Empezar en Salamanca para nosotros debe de ser un plus y guarda similitudes con el campeonato de hace dos años cuando arrancamos en Tordesillas la primera fase. Son apenas dos partidos en los que te juegas el todo o nada»

Sobre los rivales de la primera fase, el técnico charro significó que «sabemos que son dos rivales complicados. Los que puedan pensar que Melilla puede ser una selección más débil tienen el ejemplo del año pasado con Ceuta en semifinales con un fútbol muy bonito que estuvo muy cerca de estar en la final ante nosotros frente a Asturias. Los tópicos aquí sobran. Canarias en categorías inferiores siempre hace un juego muy amistoso y combinativo y para ellos el escenario es ideal. La eliminatoria será seguro muy abierta y tendremos que hacer las cosas muy bien para estar en la siguiente fase».

El papel de favoritos

No obstante, Mario Sánchez no rechazó el cartel de favorito «si nos lo colocan», para añadir que «después de haber sido campeones de España hace dos años y de haber representado a España en Europa es evidente que en este grupo todo el mundo te lo puede dar y si nos ponen el rol habría que aceptarlo. Mi experiencia me dice que en este tipo de campeonatos, cada año cambia mucho todo. En sub-16 y sub-18 puedes intuir el potencial de cada selección por la hornada del año anterior; pero en esta selección UEFA con jugadores de Tercera División año tras año hay muchos cambios de futbolistas. Por ejemplo, el caso de Sito Cruz de aquí, que este verano firma por otro grupo». En este sentido, finalizó diciendo que «tenemos una selección potente pero las palabras se las lleva el viento y hay que demostrarlo desde el primer partido ante Canarias».