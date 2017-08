Premier League Sagna: «Guardiola es el mejor entrenador que he tenido nunca» El defensa francés, que terminó contrato con el City, considera que el catalán y los que fueron compañeros «juntos pueden dar alegrías a este club» si aprovechan mejor sus ocasiones de gol. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 10 agosto 2017, 00:12

Lo primero que sorprende al charlar con Bacary Sagna es lo bien que habla castellano. «Bueno, me defiendo», dice humilde con una sonrisa antes de explicar que ha tenido muchas personas con las que aprender el idioma de modo autodidacta. «En el Arsenal con Cesc, Arteta, Monreal o Santi Cazorla y luego en Manchester con Silva, Jesús (Navas), Nolito, Pep y todo el staff. Me sirve para conocer mejor a la gente y aunque a veces me cuesta, es un placer». Sagna vivió en la 16-17, deportivamente, uno de los años más complicados de su carrera en el Manchester City pero no culpa para nada a Pep Guardiola. Es más, considera que el catalán es «el mejor entrenador que he tenido en mi vida».

El internacional francés nos detalla las razones por las que participó tan poco la pasada campaña. «Jugué todos los partidos de la Euro, me fui de vacaciones y al llegar, a las dos semanas, he visto la diferencia táctica aprendida por el equipo. No tuve una preparación normal porque había que estar listo muy rápido por la previa de la Champions. Teníamos que clasificarnos sí o sí y lo hicimos. Nunca me lesiono pero sucedió esta temporada. Y volví a recaer, alguna por mi culpa; por querer volver antes para ayudar al equipo. Esa falta de ritmo se nota en el rendimiento. Ahora soy consciente de que a veces tengo que ser inteligente y pensar a largo plazo», explica con mucha sinceridad.

Después, cuando estaba listo Guardiola fue muy claro con él. «Me dijo que no tenía ningún problema con mi actitud y trabajo. Me explicó que iba a usar Fernandinho en el lateral porque quería incorporar un centrocampista más cuando atacábamos. Me aclaró todo y cuando alguien es tan sincero sólo tengo que aceptarlo. Es como un jugador, era uno de nosotros porque él ha estado en nuestra situación y siempre te decía algo si creía que eso te ayudaba. Personalmente me animó a tomar riesgos ofensivos y creo que me ayudó a mejorar como jugador y como persona. A veces te habla como un padre, ya que te chillará si es necesario pero puede ser muy comprensivo con ese mismo jugador».

«Un ser humano excepcional»

Sorprende lo bien que habla del técnico que, por distintas circunstancias, menos minutos le ha dado en su carrera. «Es alguien que vive el fútbol de una manera diferente; es un ser humano excepcional que vive cerca de la jugadores. Está en un gran equipo, es un buen entrenador y ellos juntos pueden dar alegrías a este club. La última temporada muchos días hemos jugado realmente bien, pero nos faltó marcar. Si vuelves a ver algunos de nuestros partidos éramos mejor equipo en el campo, éramos competitivos pero nos faltó marcar esas ocasiones. Recuerdo que pasó muchos veces: ante el Boro, Chelsea, Arsenal, Mónaco… En el fútbol moderno hay que exponerse un poco y, por eso, no aprovechar nuestras ocasiones nos condenó en muchos partidos», dice antes de calificar de «privilegio» haber jugado en el Manchester City, al que desea lo mejor en esta nueva campaña que arranca el viernes en la Premier League. «He disfrutado de cada momento aquí y recordaré mi etapa en el City con cariño. Le doy las gracias al equipo técnico, a mis compañeros y, sobre todo, a los aficionados por estos tres años tan memorables», dice.

Todo apunta a que no seguirá en Inglaterra y volverá a Francia, pero no le importaría conocer La Liga. «Claro que me gusta en España. En el fútbol no hay pequeños equipos. Se pueden ver bonitos partidos y hay muchos clubes que enganchan con la gente», antes de citar algunos ejemplos de clubes con entrenadores cuyo entrenador marca el estilo de su equipo, como «la Real Sociedad o el Atlético. Se demuestra que si el entrenador lo tiene claro y cuenta con el respaldo de sus jugadores se pueden conseguir cosas. Mira Griezmann, es una gran persona que tiene un buen entrenador y juntos pueden hacer cosas y llegar lejos».

Sin destino decidido

Sagna, sin hablar de destino, tiene claro que elegirá un nuevo reto que le apasione más allá del nombre del club. «Deseo intentar mejorar siempre, buscar nuevos retos. Es algo que busqué cuando salí del Arsenal, aunque alguna gente no entendió. Sólo siendo ambicioso, marcándote nuevas metas y proyectos es cómo se llega a ser internacional, a luchar por una Champions, por una Eurocopa… Ahora lo que deseo es volver a jugar y tener continuidad. Espero tener dos o tres semanas seguidas a tope y hacer cosas para sentirme bien. Voy a pensar a dar lo mejor porque quiero disfrutar, no lesionarme y prepararme bien el inicio de temporada. Piensa que ya soy un veterano», bromea.

Por último, Sagna se mostró muy triste por los incendios en la península y también por los últimos atentados terroristas, alguno de ellos que ha vivido muy de cerca. «Me afecta. Lo del Manchester Arena lo vivi especialmente porque es mi ciudad, cuando esas cosas pasan no entendemos nada y nos quedamos bloqueados. A veces cuando lo ves más lejos quizá no te toca tanto pero es difícil de aceptar. Había muchos niños, aunque una persona es una persona y da igual quien lo sufra. Nunca lo he entendido y no lo entenderé nunca. Cada persona tiene derecho a vivir y a sentirse seguro», dice con tristeza. Eso es lo que busca Sagna, seguridad y ayudar a los demás. «Mi papel es defender, un defensa tiene que defender. Si puedo aportar algo en ataque lo haré. Voy a dar el máximo, todo por un nuevo reto que me ilusione. Quiero disfrutar del fútbol y daré todo cuando juegue».