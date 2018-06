Mismo rumbo, distinto capitán Manuel González posa con la camiseta del noventa aniversario de la Gimnástica Segoviana. / Óscar Costa FÚTBOL Manuel González promete una línea continuista en el banquillo de la Gimnástica Segoviana QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 8 junio 2018, 11:12

Se sabía desde hace días pero faltaba su presentación oficial. Manuel González ya posa con la camiseta de la Gimnástica Segoviana con el Acueducto de fondo. El nuevo entrenador de los azulgrana, calmado y confiado en sus posibilidades en el banquillo de La Albuera, compareció ayer para explicar cual es su idea de juego, su forma de trabajar y sus intenciones al frente del primer equipo de la Gimnástica Segoviana. Y por el momento, el aficionado azulgrana no debe esperar cambios drásticos con lo visto durante las últimas temporadas, ya que la intención de Manuel González –y también de la directiva– es continuar por el mismo camino que lideró durante dos campañas Abraham García. Mismo rumbo, pero con distinto capitán. «El mensaje es claro: cambian las personas pero la filosofía sigue siendo la misma», aseveró el presidente del club, Agustín Cuenca.

Con el mismo rumbo, el destino también es el mismo: Segunda División B. Tras descender de la categoría bronce, la idea del nuevo entrenador y de la dirección deportiva es hacer un equipo lo más potente posible para volver cuanto antes a Segunda B. Para liderar el viaje de regreso, la junta directiva ha confiado en un Manuel González al que no le costó nada tomar la decisión de aceptar el encargo. «Al final de temporada nos reunimos con Abraham García y nos comentó su decisión. A partir de ahí me quedaban dos caminos: continuar aquí o buscar por otro lado. Pero cuando me llamaron para dirigir al equipo había poco que pensar», confesó el técnico madrileño, que reconoce llevar varios días dándole vueltas a la fórmula necesaria para volver a Segunda B. «Es un reto bonito, difícil y de los que gusta coger», añadió.

No obstante, y aunque indicó que su visión del fútbol es similar a la de Abraham García, también señaló que «hay alguna variante o matiz que todos los entrenadores tenemos y que iré introduciendo poco a poco, pero siempre acorde a la filosofía de la Gimnástica Segoviana». En cuanto a la manera de trabajar, explicó que mientras Abraham García tiene «un método de entrenamiento muy aplicado al fútbol, al juego real», él es partidario «de una idea un poco más analítica» en la que se diferencie el trabajo según las posiciones, aunque compartiendo «gran parte» de la metodología del exentrenador de la Gimnástica Segoviana. «Esta temporada Abraham ya me dejó bastante protagonismo en bastantes tareas y creo que le ha terminado gustando. Me asemejo mucho a su idea», concluyó Manuel González la comparación.

Las renovaciones, en diez días Durante la presentación de Manuel González como nuevo técnico del primer equipo, el presidente de la Gimnástica Segoviana, Agustín Cuenca, indicó que la confección de la plantilla se está realizando de manera calmada. El primer paso, al igual que en temporadas anteriores y una vez cerrado el entrenador, consiste en saber qué jugadores de la plantilla continuarán la próxima temporada. Para ello, la dirección deportiva ya ha mantenido conversaciones con varios futbolistas, y durante la jornada de hoy se espera el primer anuncio en este sentido. «En los próximos diez días nos gustaría tener claro la gente que va a seguir y la que no. A partir de ahí buscaremos para reforzar los puestos que hagan falta», explicó el presidente de la Gimnástica Segoviana, que también mostró su intención de comenzar la pretemporada, en la tercera semana de julio, con toda la plantilla cerrada. Por el momento, tan solo son seguras las bajas de Álex Alonso (se despidió ayer en Twitter) y de Alberto Leira. El otro gallego de la plantilla, Fernán Ferreiroa, también tiene muchas opciones de salir «ya que tiene ofertas mejores», pero hasta que no sea oficial la junta directiva confía en retener al jugador formado en la cantera del Celta de Vigo.

Plantilla y cuerpo técnico

El nuevo entrenador de la Gimnástica Segoviana aseguró que todavía no ha hablado con ningún jugador de la plantilla, más allá de algún mensaje de felicitación tras su anuncio como nuevo inquilino del banquillo de La Albuera. Sin embargo, reconoció que le gustaría que siguieran «el máximo número de jugadores posible», y en función de las renovaciones, incorporar a nuevos jugadores en las posiciones del equipo más necesitadas. Tampoco ha cerrado todavía la composición del cuerpo técnico, donde se busca un segundo entrenador, se intenta convencer a Pablo Sanz para que continúe como encargado del apartado físico y se cuenta con Aurelio Navarro como preparador de porteros. Por último, indicó que ya ha mantenido varias conversaciones con antiguos compañeros suyos que juegan en Castilla y León para conocer las características del Grupo VIII, aunque ya es consciente de que gran parte de las opciones de ascenso pasan por La Albuera.