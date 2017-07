Rueda el balón en El Otero

A los pies del Cristo, con petos fosforitos y con la ilusión de un nuevo proyecto saltó al raído césped del Otero la nueva plantilla del Palencia Cristo Atlético. «Les he dicho simplemente que bienvenidos y les he pedido profesionalidad para intentar repetir los éxitos de la campaña pasada», afirma el presidente del club, David Nieto, sin perder ojo al primer entrenamiento del equipo.

Fotos Primer entrenamiento de pretemporada del Palencia Cristo Atlético

Veintiséis futbolistas se olvidaron de la playa, de las maletas y de las vacaciones y se pusieron ayer por la tarde a las órdenes de Jonathan Prado, que también se estrenaba como técnico del equipo palentino, después de que Lolo Infante no renovase una tercera temporada. A más de uno pueden engañarle los 29 años del entrenador, pero nada más lejos de la realidad. Dos broncas había echado a sus jugadores antes de que saltasen al campo. Disciplina y trabajo, las bases de su éxito.

«Ha sido muy difícil confeccionar el equipo este año. Tenía la esperanza de que se mantuviera gran parte de la plantilla»

Dos entrenamientos más esta semana y cinco en la próxima para afrontar un mes de agosto con ocho partidos amistosos -Real Valladolid B ( 2 de agosto en Dueñas), Mojados (5 de agosto en Mojados), Universitario (9 de agosto en Valladolid), Santillana (13 de agosto en Dueñas), Becerril (15 de agosto en Velilla), triangular con Simancas y Palencia 1929 (19 de agosto en Simancas), Unionistas (20 de agosto en La Balastera) y Villamuriel (23 de agosto en Dueñas)- para llegar a punto a la primera jornada, el último fin de semana de agosto.

Del amplio grupo de jugadores que ya entrena bajo el calor de julio en El Otero, solamente siete futbolistas estuvieron la temporada pasada. Los últimos en salir fueron el portero Marcos Real, que ficha por la Cebrereña, y Marquiños, que militará en el filial del Numancia la próxima temporada. Otro que ya no estará en el vestuario morado será Aitor, que acudió ayer a despedirse de sus hasta ahora compañeros. Militará en el Pinatar de Murcia.

«Ha sido muy difícil confeccionar el equipo este año. Tenía la esperanza de que se mantuviera gran parte de la plantilla y tener que hacer solo unos retoques», reconoce el director deportivo, Juan Julián Martín. «Pero parece que el resto de clubes estaban pendientes de nuestros jugadores, ya que la mayoría se han ido con mejores contratos de lo que podíamos ofrecer aquí», añade.

El último en incorporarse ayer a la plantilla definitiva del técnico Jonathan Prado fue el futbolista palentino Mikel Prieto, quien ya defendió la camiseta morada hace dos temporadas. El interior izquierdo había acordado que jugaría en el Cristo si no le llamaba ningún equipo de Segunda B. Después de entrenar unos días con el Toledo, donde milita el palentino Canario, ha retornado a Palencia para incorporarse a la pretemporada morada.

Dieciséis jugadores componen actualmente la plantilla, siete renovaciones y nueve fichajes -incluido Mikel-. El lateral derecho vallisoletano Álex Pérez ‘Peli’, que militó el año pasado en el filial del Numancia y ayer estuvo viendo el primer entrenamiento de pretemporada del equipo de Prado, podría llegar a formar parte de la familia del Palencia Cristo Atlético, aunque estará de baja hasta septiembre después de que se rompiese el ligamento cruzado de la rodilla.

«Estamos buscando un delantero, un jugador para la posición de extremo delantero y un central. Aunque si nos viene un futbolista importante, que juegue en cualquier otra posición, no le diríamos que no», argumenta Martín, que no descarta fichar a jugadores de fuera para ocupar el piso que tiene el club -el año pasado vivían Abajo y Marcos Real- y que aún no tiene inquilinos.