Rubén Castro, absuelto del delito de malos tratos a su pareja

El futbolista canario Rubén Castro, cedido en la actualidad a un equipo chino, ha sido absuelto del delito de malos tratos cometidos sobre su expareja sentimental, según la sentencia dictada este jueves por el Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla. El futbolista, que jugaba en el Real Betis Balompié cuando sucedieron los hechos, se enfrentaba a una pena de cuatro años de cárcel, mientras que la acusación particular reclamaba ocho años.

La sentencia da por válido que Rubén Castro mantuvo una relación sentimental intermitente con la denunciante, que incluyó periodos de convivencia en el domicilio del futbolista. Dicha relación, dice el juez, "estuvo presidida por el conflicto, habiendo acaecido continuos desencuentros y numerosas desavenencias y discusiones". Según los informes psicológicos, "ambos mostraron una marcada dependencia emocional del otro, que se dio una situación de conflictos emocionales no manejados adecuadamente por ninguno de ellos, si bien no se valora situación de asimetría". Por este motivo, el fallo considera que "resulta obvio que tal conflictividad no lleva aparejada, de forma automática, la comisión de los delitos que constituyen el objeto de la presente causa".

En este sentido, la sala entiende que los testimonios de las supuestas agresiones a la denunciante son todos de referencia, no directos, por lo que "no queda acreditado" que el jugador "empleara la violencia" como método de "presión y sometimiento de la voluntad" de la joven, ni que hubiera intentado controlar aspectos tales como su forma de vestir, las personas con las que se relacionaba, sus llamadas y mensajes de whatsapp, sus salidas o su trabajo como gogó. Tampoco se considera acreditado que "hubiere ejercido, de forma frecuente y reiterada en el tiempo, actos de violencia física y verbal sobre la misma".

Incidentes

Así, el tribunal rechaza los diversos episodios de control y agresiones cuando la chica se negaba a mostrarle su teléfono a Castro para comprobar las llamadas, o que la golpease en el domicilio en el transcurso de una pelea, como la joven relató a sus conocidos. Solo da por probado que ambos acudieron juntos a un conocido hotel de Sevilla, supuestamente según la denunciante tras una discusión en un bar de copas en mayo de 2013.

El fallo también hace referencia al mensaje enviado por el futbolista para confirmar que su entonces pareja estaba en casa de sus padres, y en el que decía "eso espero porque si no es así te mato...". Para el juez, no quedado acreditado que Castro lo enviara con la voluntad de "matarla o hacerle de alguna manera daño" sino que se trató de una expresión coloquial.

El jugador, cedido a un equipo chino hasta final de año, negó durante el juicio todas las acusaciones, e incluso relató dos incidentes en los que supuestamente la denunciante habría intentado agredirle, aunque nunca la denunció.