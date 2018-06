Rogero no continuará en el CD La Granja Rogero, durante un partido con el conjunto granjeño ante la Segoviana.. / Antonio de Torre «Ojalá pueda volver cuanto antes para volver a estar con el equipo otra vez», afirma el jugador EL NORTE Segovia Lunes, 4 junio 2018, 17:44

Alejandro Rogero no continuará la próxima temporada defendiendo los colores del CD La Granja por razones laborales que le impedirán estar en la provincia de Segovia. Aún así, el deseo tanto del club como del propio jugador es no desvincularse, porque esperan que pronto el jugador pueda regresar a la disciplina del equipo.

El jugador segoviano valora sus dos temporadas como «muy buenas», y no duda en reconocer que la primera temporada le costó más, pero «este año me he sentido más importante, con la sensación de sentir que el equipo te necesita». Haciendo balance de esta etapa de dos años, afirma que «he aprendido mucho como jugador y persona, porque los compañeros siempre se han portado muy bien conmigo, y también el cuerpo técnico y presidente».

A pesar de todo se marcha del equipo con el dulce sabor de devolver al equipo a la Tercera División, algo que le llena de orgullo «porque un ascenso a Tercera con 20 años, tampoco lo puede decir tanta gente».

Queda la espinita clavada de no haber podido jugar el encuentro decisivo en Villarcayo, en el que el equipo logró el ascenso. La sanción frente al Unami le impidió estar en ese partido soñado por cualquier jugador, un error del que afirma ser consciente «porque de los errores se aprende», manifestó.

Rogero espera que esto sea un hasta luego y «ojalá pueda volver cuanto antes para estar con el equipo otra vez» y poder cumplir pronto ese sueño de debutar en Tercera División. Una puerta que queda abierta a la espera del futuro, pero asegura sentirse »encantado en este club» de cuya historia ya forma parte por méritos propios, como uno de los héroes del CD La Granja que en la 2017-2018 consiguió un inolvidable ascenso.