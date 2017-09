FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN Rodrigo Caminero ‘Kuko’ se corona con cuatro goles en un partido Kuko protege el balón ante un rival del Uxama en el partido disputado el domingo. / FRAN ARENAL El joven futbolista del Becerril firma una tarde perfecta en la goleada (0-5) de su equipo al Uxama LÍA Z. LORENZO PALENCIA Martes, 12 septiembre 2017, 10:22

Los jugadores sueñan con tardes así. Días perfectos en los que parecen tocados por la varita de los duendes, de esos en los que todo lo que hacen les sale bien. Rodrigo Caminero Fernández ‘Kuko’ tuvo el domingo una de esas tardes perfectas al marcar cuatro goles en el encuentro que enfrentó al Becerril con el Uxama. Con solo 19 años, el jugador de Carrión de los Condes ha entrado en el selecto club del póker de goles gracias a su puntería y tranquilidad para encarar al portero rival. Aunque la Federación de Fútbol de Castilla y León no tiene datos históricos de Tercera División como para asegurar que Kuko es el primero en hacer póker de goles en Tercera División, en las búsquedas de los años recientes no aparece ningún otro futbolista que lo haya conseguido.

«Estoy muy contento desde ayer. Sí que me han comentado que puedo ser el primero en hacer cuatro goles en esta categoría», asegura Kuko, que añade que, en contra de la tradición, no se llevó el tradicional balón firmado por sus compañeros al terminar el choque. «¡No me llevé la pelota! Lo único que tuve fueron las felicitaciones de mis compañeros, pero no me quedé con el balón».

Kuko es el mote con el que se conoce a la familia de su padre en el pueblo y Rodrigo lo heredó desde pequeño como nombre futbolístico. El joven jugador aterrizó esta temporada en el Becerril procedente del Club Internacional de la Amistad y se ha consagrado como una de las piezas fundamentales del equipo de José Antonio Hernando.

A pesar de que ya había mostrado olfato goleador en el arranque de la temporada, Kuko se ha destapado esta jornada como delantero. El futbolista reconoce que para poder hacer cuatro goles, «lo primero que tiene que pasar es que el equipo esté bien y lo segundo, que tú tengas un buen día para meter las ocasiones que generen tus compañeros. No hay ningún secreto en marcar cuatro goles. Aunque puedo decirte que lo que más recuerdo de ayer es que ganamos por primera vez en la temporada y que lo hicimos por 0-5 a domicilio».

La victoria ha sido un balón de oxígeno para el Becerril, que puede vivir una semana tranquila tras sumar los tres primeros puntos de la temporada. Y es que cada victoria acerca un poco más al club al objetivo de la temporada: la permanencia. «Nosotros tenemos que pelear por quedarnos en Tercera División. Somos un equipo recién ascendido y tenemos que tener los pies en la tierra. De todas formas espero que vengan más partidos buenos como el que hicimos el domingo», afirma Kuko, que añade que, a pesar de tener la permanencia en mente, no se puede considerar al Becerril el David de Tercera. «No creo que seamos el equipo pequeño de la categoría. Está claro que no somos favoritos para nada, pero creo que hay clubes que están bastante peor que nosotros».

Una hazaña a repetir

Con el desparpajo que caracteriza a los jugadores menores de 20 años, Kuko no tiene miedo en reconocer que le gustaría repetir y marcar cuatro goles en otro partido «No descarto que pueda repetirlo. Lo primero que hay que hacer para lograrlo es intentarlo en el siguiente encuentro». Desde luego, de conseguirlo, sí que entraría en el cuadro de honor de los jugadores con póker de goles. A pesar de no quitárselo de la cabeza, el joven futbolista remarca que lo primero es la salvación y que para conseguirla, el Becerril «tiene que ser un equipo, estar unido y trabajar bien toda la semana para afrontar los partidos con garantías». Con sus goles, la permanencia parece que está un poco más cerca.